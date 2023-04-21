国家开发银行：对所承办的国家助学贷款实行2023年度免息及本金延期偿还
2023年04月21日16:22 | 来源：人民网
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日前，国家开发银行在官方网站发布公告称，根据财政部、教育部、人民银行、银保监会《关于做好2023年国家助学贷款免息及本金延期偿还工作的通知》（以下简称《通知》）要求，国家开发银行将对该行承办的国家助学贷款（含生源地信用助学贷款和高校助学贷款）实行免息及本金延期偿还。
公告显示，国家开发银行将按照《通知》有关规定自动免除2023年及以前年度毕业的贷款学生2023年内应偿还的国家助学贷款利息；经贷款学生自主申请，2023年内应偿还的国家助学贷款本金可延期1年偿还。
公告提示，免息无需贷款学生申请。需要申请本金延期偿还的学生，可在规定的时间内登录国家开发银行学生在线系统，按照系统提示完成申请。延期贷款不计罚息、不收复利。公告提醒，开发银行不会以免息和延期还本为由，附加不合理条件、要求转账汇款或索取个人信息，如收到此类邮件、电话或短信，请勿轻信，以免蒙受损失。如有疑问，可拨打开发银行服务热线95593咨询。
据介绍，2022年，国家开发银行认真贯彻党中央、国务院有关部署，在财政部、教育部、人民银行、银保监会的指导下，共计为超过300万名学生免除了助学贷款利息，为9.3万名学生办理了助学贷款本金延期偿还。
(责编：董童、李源)
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