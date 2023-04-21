人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

商务部：对原产于美国和欧盟的进口非色散位移单模光纤继续征收反倾销税

2023年04月21日20:34 | 来源：新华网
小字号

新华社北京4月21日电 商务部21日发布2023年第16号公告，根据《中华人民共和国反倾销条例》第五十条的规定，商务部根据调查结果向国务院关税税则委员会提出继续实施反倾销措施的建议，国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定，自2023年4月22日起，对原产于美国和欧盟的进口非色散位移单模光纤继续征收反倾销税，实施期限为5年。

根据公告，征收反倾销税的产品范围是原反倾销措施所适用的产品，与商务部2011年第17号公告中的产品范围一致。自2023年4月22日起，进口经营者在进口原产于美国和欧盟的非色散位移单模光纤时，应向中华人民共和国海关缴纳相应的反倾销税。

非色散位移单模光纤广泛应用于高速率、长距离传输，如长途通信、干线、有线电视和环路馈线等网络。

(责编：杨光宇、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
强冷空气继续影响我国 部分地区迎来“俯冲式降温”
　　人民网北京4月21日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，强冷空气目前正在影响我国，昨日，由于降温剧烈，新疆西部、甘肃陇中、宁夏、陕西北部、内蒙古中部、山西北部等地甚至出现小到中雪（雨）或雨夹雪天气。 中央气象台首席预报员孙军表示，目前，冷空气的前锋已经移到长江中下游地区。…
四月出现“俯冲式降温”正常吗？专家解读来了
　　人民网北京4月21日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，目前，大风、雨水等强冷空气正在影响我国，预计今明两天，随着冷空气南下，将出现冷热逆转，降温会非常显著。 “4月下旬出现这种强冷空气过程还是比较常见的。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部