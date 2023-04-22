人民网北京4月22日电 （欧阳易佳）4月22日是第54个“世界地球日”，我国围绕“珍爱地球 人与自然和谐共生”这一主题开展宣传活动。据自然资源部消息，自然资源部、福建省人民政府今日在福州共同举办地球日主场活动。自然资源部副部长、国家海洋局局长王宏，福建省副省长林文斌，福州市市长吴贤德及联合国环境规划署驻华代表处代表涂瑞和在现场发表致辞，世界自然保护联盟总干事布鲁诺·奥伯勒（Bruno Oberle）博士以线上视频方式发表致辞。

王宏表示，绿水青山就是金山银山，自然资源部严格履行“两统一”职责，通过编制国土空间规划纲要，将生态功能极重要、生态环境极脆弱区域，以及具有潜在重要生态价值的区域划入生态保护红线；加快建设以国家公园为主体的自然保护地体系；生态保护修复取得重要成果，“中国山水工程”获评首批世界十大生态恢复旗舰项目，向世界展示了中国生态文明建设的新形象，贡献了人与自然和谐共生的中国方案。

王宏指出，下一步，自然资源部将加快构建国土空间开发保护新格局，推进自然资源节约集约利用，加快实施重要生态系统保护和修复重大工程，有效支撑和保障经济社会持续健康发展，有力促进美丽中国、人与自然和谐共生的现代化建设。

主场活动上，自然资源部生态修复司副司长王磊介绍了“中国山水工程”总体情况，发布了《生态碳汇能力巩固提升实施方案》，空间规划局局长张兵介绍了全国生态保护红线划定和管理的总体情况。

据悉，地球日活动期间，自然资源部开展了自然资源科普微视频大赛、自然资源科普讲解大赛、优秀科普图书推荐和征集活动等，向公众普及自然生态保护知识，让生态文明理念深入人心，为努力构建人与自然和谐共生的现代化营造良好的社会氛围。

(责编：鲁婧、高雷)

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