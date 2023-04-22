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老幼总关情 中国网络媒体论坛走进南京新亭社区

2023年04月22日15:16 | 来源：人民网
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人民网南京4月22日电 （张瀚天）4月21日下午，“2023中国网络媒体论坛进基层”系列活动首场走进南京市建邺区双闸街道新亭社区，党的二十大代表、网络正能量代表、网络媒体、政务机构及互联网平台负责人走进基层、走近群众，与社区居民代表就“一老一幼”群众管理服务话题一起拉家常、聊初心、话未来。

活动现场。人民网记者 翁奇羽摄

打造更有温度、更有质感的现代社区

“历经十多年的发展变迁，这里从原先的菜场、鱼塘变成了现代化都市，我们的居民结构也发生了变化，社区的‘一老一小’服务工作主线变成了对现代化高品质生活的追求。”新亭社区党委副书记秦丽率先发言。她说，每逢节庆期间，社区就会开展各类敬老爱老服务活动，“比如我们为社区老年人免费补拍婚纱照，用照片记录他们的爱情人生。”

“像这张照片里的许阿姨，年轻的时候忙于照顾家庭，疏于对美的意识。”秦丽说，许阿姨在加入老年社团后，丰富多彩的活动让她变得越来越自信，也重新体会到了女性的美，“我们通过这些活动让他们老有所学、老有所乐，找到归属感、幸福感。”

民生无小事，枝叶总关情。在新亭社区0.71平方公里区域内，现代社区微治理正以更多可感可知的方式走进千家万户，温暖老幼群体。秦丽说，新亭社区将持续书写好幸福的民生答卷，打造更有温度、更有质感的现代社区。

“叔叔阿姨们，这是警方在诈骗团伙的老窝发现的一本《网络犯罪研究》，你们看，他们甚至在研究我们研究的东西！”活动现场，南京江宁公安分局民警王海丁向社区老人做了一场反诈知识宣传。作为微博账号“江宁婆婆”的运营者，王海丁因其风趣幽默、贴合网民心理的发言风格在网络上走红。

“去年南京市通过预警劝阻拦截潜在受害人挽回经济损失8000多万元，但这远远低于真正损失的数额。对诈骗手段了解太少、骗子精准击中老年人‘痛点’、过度自信带来的疏忽大意，都可能会让老年人陷入骗局。”王海丁提醒，一定要记牢“96110”反电信网络诈骗专用号码，用好国家反诈中心APP，“希望大家都能守住自己的钱袋子，保护好自己的养老金。”

活动现场。人民网记者 翁奇羽摄

“时代的列车不会抛下任何一个人”

除了让“老有所养”，“幼有所育”也是千家万户关心的头等大事，更是国家高度重视的民生问题。

在活动现场，党的二十大代表、安徽省蚌埠市特殊教育中心教师丁海燕说，自己第一次给孩子们上课，便坚定了要走进特殊儿童心灵的决心。“他们不会说话，但是我从他们的眼神中读出了对知识的渴望。”多年以来，丁海燕带着孩子们沉浸在特殊教育的世界，互相成就，共同成长。

“我想把我看到的世界告诉山里的孩子，其实有一条路可以让我们的人生轨迹发生改变，那就是教育。”党的二十大代表、贵州省望谟县实验高级中学副校长刘秀祥也在现场做了分享。这位15年前“千里背母上大学”的主人公，如今已是“大山深处孩子们的守梦人”。大学毕业后，刘秀祥放弃高薪，回到家乡教书育人。

这些年来，刘秀祥利用课余时间、周末和假期，骑摩托车走村串寨，先后帮助1836个孩子重新回到学校，资助贫困学生4800多人。“我的梦想就是要在大山深处做教育的高地，让山里的孩子能够接受更好的教育，拥有更好的出路和更多的选择。”他说。

一头连着“夕阳”，一头连着“朝阳”，“一老一小”话题也一直备受媒体关注。新华网党委常委、总编辑钱彤介绍，针对幼儿受众，新华网推出有以袁隆平Q版形象为主角的科普动画片《寻味房游记》；瞄准社会热点焦点，新华网推出的《防疫热点问答》科普类节目和产品也广受老幼人群欢迎。

微博COO、新浪移动CEO王巍介绍，自2018年开始，微博启动针对未成年群体的保护措施，包括暂停不满14岁的未成年人用户注册、推出了青少年版微博，并强化优化了内容审核机制等；针对老年用户，微博也上线推出了“微博大字版APP”、“人工直连专线”等为老年人便利服务的互联网功能。“时代的列车不会抛下任何一个人。”他说。

(责编：鲁婧、高雷)
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