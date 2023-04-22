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扩内需、促消费、稳增长 家电“焕新潮”激发消费活力

2023年04月22日15:16 | 来源：人民网
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人民网北京4月22日电 （记者乔雪峰）进入2023年以来，随着我国稳经济和促消费政策深入推进，消费者消费信心逐渐增强。汽车、家电、家居、餐饮作为传统消费的“四大金刚”，也成为恢复和扩大消费的重点领域。

“今年以来我国消费市场稳步恢复，为实现全年目标奠定了基础。”前不久，商务部副部长盛秋平在国新办新闻发布会上表示，2023年将聚焦汽车、家电等重点消费领域，抓好已出台政策的落实，积极推动出台一批促消费政策措施，促进绿色智能家电消费，进一步释放大宗消费潜力。

4月22日，中国家用电器服务维修协会正式启动了“2023年度百城千乡万户家电惠民收旧焕新潮”活动。中国商业联合会会长姜明在启动仪式上指出，焕新潮是宣贯政府扩内需、促消费、稳增长，家电以旧换新、智能家电下乡、节能环保，激发市场活力，刺激消费需求的重要举措，“焕新潮对促进经济发展、推动家电服务业高质量发展将发挥重要作用。”

中国家用电器服务维修协会会长、焕新潮工作组组长刘秀敏表示，焕新潮是协会深化和丰富作为现代服务业重要组成部分的家电服务业全产业链及跨界集群发展的“局变全盘”发展战略，推动家电服务业高质量服务发展的重要举措。

刘秀敏指出，2023年协会将联合市场占有率70%-80%的空调品牌企业排浪式掀起空调收旧焕新潮，未来将分为三个阶段陆续开展。

家电是美好生活的载体，而空调则被认为是“对抗”炎炎酷暑的“利器”。“超过安全使用年限的空调会出现漏水、制冷差或不制冷等诸多问题，甚至成为‘电老虎’。同时，空调超期服役时蒸发器翅片会发生氧化，积聚污垢，容易污染室内环境，引发呼吸道疾病，成为‘健康杀手’。”协会副会长、新闻发言人赵捷认为，消费者应及时淘汰超过使用年限的空调，选购绿色、节能、智能、健康的空调产品，唤醒新理念、换来新产品、焕然新生活。

为保障消费者权益，赵捷表示，协会将联合企业制定相关标准，对上门收旧人员进行培训考核、备案管理等，保障空调收旧焕新潮有序推进，并对旧家电合理折价。同时，畅通收旧换新渠道，方便消费者体验新产品带来的品质享受。

(责编：鲁婧、高雷)
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