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第十八届“中国青年女科学家奖”揭晓 20位女性及5个团队获奖

2023年04月22日17:28 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月22日电 4月22日，由全国妇联、中国科协等共同举办的第十八届“中国青年女科学家奖”颁奖典礼在京举行。于晓等20人、大气复合污染协同防控技术研究团队等5个团队获奖。全国政协副主席、全国妇联主席沈跃跃出席活动并颁奖，她希望广大女科学家自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，牢记职责使命，心怀“国之大者”、民之关切，弘扬科学家精神，坚持“四个面向”，在原创性引领性科技攻关中勇于担当，在关键核心技术攻坚战中勇攀高峰，投身科技自立自强、科技强国建设，争做时代的书写人、追梦的奋斗者，为以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴贡献巾帼力量。

　　全国妇联党组书记、副主席、书记处第一书记黄晓薇出席并讲话。据悉，自2004年以来，共有184名女科技工作者获此殊荣。

(责编：徐婵、胡永秋)
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