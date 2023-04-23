周人杰

广交世界，互利天下。4月23日至27日，第133届广交会第二期将在广州举办。约3.5万家境内外企业同台，新参展企业超9000家，第一期入场超126万人次……广交会时隔三年全面恢复线下展，充分彰显中国经济加速恢复的良好势头，充分表明中国推动高水平对外开放的脚步不会停滞。

开放中国，活力无限；强劲脉动，共同机遇。我国是一个超大规模经济体，既要提升国内大循环内生动力和可靠性，又要提高国际竞争力，增强对国际循环的吸引力、推动力。我们加快构建新发展格局，不仅将促进自身新发展，也将为世界提供新机遇。本届广交会是历史上规模最大的一届，展览总面积从118万平方米增至150万平方米，展位数量从6万个增至近7万个。规模创纪录的背后，是世界对中国市场巨大潜力和创造力的信心与期待。据统计，一季度我国货物贸易进出口总值同比增长4.8%。这再次表明，中国的发展离不开世界，世界的繁荣也需要中国，中国发展越好，世界机遇越多。

习近平总书记强调：“一切愿意与我们合作共赢的国家，我们都愿意与他们相向而行，推动世界经济共同繁荣发展。”从广交会到服贸会，从进博会到消博会，扩大互惠互利，续写共赢发展，中国改革开放政策将长久不变，永远不会自己关上开放的大门。坚定不移扩大高水平对外开放，持续放宽市场准入，让开放的大门越开越大，我们必将在推动经济运行整体好转进程中促进全球共同发展。

《 人民日报 》（ 2023年04月23日 01 版）

(责编：罗知之、陈键)

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