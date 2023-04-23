本报记者 张 帆 李茂颖 沈靖然

沾着泥土露水的新鲜蔬菜，经过气泡水浴清洗，分拣传送至冷库，装进配有冰袋的蔬菜泡沫箱，从云南省曲靖市中酉农业科技有限公司的生产车间出发，全程冷链运往北京、上海、浙江、广东等地。“每个月有超过9万吨蔬菜从我们这里发往全国各地。”公司董事长黄照波说。

3月5日，习近平总书记在参加十四届全国人大一次会议江苏代表团审议时强调，要把产业振兴作为乡村振兴的重中之重，积极延伸和拓展农业产业链，培育发展农村新产业新业态，不断拓宽农民增收致富渠道。

云南省认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，大力发展高原特色农业，不断延伸和拓展农业产业链，推进特色产业全产业链融合发展，推动农业产业高质量发展，为乡村振兴注入强劲动能。

大力发展农业特色产业

一大早，昭通市昭阳区苏家院镇迤那村的苹果种植大户罗兴亮来到自家果园，对果树进行花前复剪、疏花、拉枝等春季管理工作。

“30年前我就开始种苹果，以前不知道如何管理，产量和价格都不高。”罗兴亮说，在昭阳区苹果产业发展中心技术指导下，他从“门外汉”逐渐变成了苹果种植“土专家”。

近年来，昭通把苹果列为全市高原特色产业之一，2022年全市苹果种植面积达85万亩，实现综合产值110亿元，带动农户13.8万户52.7万余人增收，迤那村也被农业农村部评为全国乡村特色产业产值超亿元村。

正值洋葱上市季节，楚雄彝族自治州元谋县江边乡洋葱种植基地里，村民们忙碌的身影随处可见。

“我承包了20多亩土地种植洋葱，今年长势非常好，亩产量达6至8吨，预计收入20多万元。”江边乡渔冼村种植户李加助说。地处金沙江干热河谷，元谋县光热资源充沛，全年基本无霜，是少有的露天冬早蔬菜种植区，蔬菜种植是当地的代表性产业。

昭通苹果、元谋蔬菜、蒙自石榴……这些极具云南特色的农产品畅销全国市场。近年来，云南省因地制宜大力发展农业特色产业，目前共有全国“一村一品”示范村镇127个，7个乡镇获2022年全国乡村特色产业产值超十亿元镇称号，13个村获2022年全国乡村特色产业产值超亿元村称号。

“2022年，云南省第一产业增加值4012.18亿元，同比增长4.9%；全省农村常住居民人均可支配收入达15147元，同比增长6.7%，经营净收入占可支配收入的比重达48.7%。”云南省农业农村厅厅长李琰说，“下一步，云南省将立足资源优势，做好‘土特产’文章，做优做强高原特色农业，推动重点产业转型升级、提质增效。”

提升农业产业化水平

昆明市晋宁区云天化晋宁花卉产业现代化示范园内，万株玫瑰竞相绽放，种植采用无土栽培、温度控制和废水零排放等智能化管理。“利用物联网传感器，灌溉系统24小时监测花卉水肥条件，根据生长环境进行科学补给。过去每亩产6万枝花，智能化改造后每亩产量达14万枝。”云南省云天化花匠铺科技有限责任公司综合管理部副部长王博介绍。

昆明斗南花卉交易市场的国际花卉拍卖交易中心里，900个交易席位座无虚席，花卉交易经纪人目不转睛地盯着电子屏幕上的拍卖信息，即时敲击键盘竞价，平均每4秒便可成交一笔。

科研、种植、交易、物流……目前，昆明鲜切花产业实现全产业链覆盖，已建成辐射全国、面向亚洲的世界级花卉交易市场和流通体系。

在怒江傈僳族自治州，草果种植面积达111.45万亩。近年来，为丰富草果产品形态、提升产业链附加值，怒江州联合高校、企业、科研院所，在草果精深加工上做文章，围绕调味品、功能食品、护肤品、中药制剂等方面开发了7个系列40余款产品。

“在中交怒江绿色香料产业园，目前已有8家加工企业落地，22条生产线投产，草果正气茶、泡草果等深加工农产品深受消费者喜爱。”怒江州科学技术局局长和春梅介绍，“下一步，怒江州将依托科研机构持续开展相关科研工作，加大科技创新和成果转化应用力度，切实把资源优势转化为产品优势、产业优势。”

近年来，云南省按照产业化、规模化、标准化、品牌化要求，聚力延链、补链、强链，提升农业产业化水平，2022年农产品加工业产值突破1.2万亿元，农产品加工业产值与农业总产值之比达到2∶1。

正值晚熟柑橘上市的季节，大理白族自治州宾川县的万亩柑橘园内，黄澄澄的沃柑压弯了枝头。宾川县柑橘种植总面积约10.2万亩，随着种植面积和产量不断增加，如何提升效益成为当地柑橘产业发展的关键。

“我们鼓励支持当地农产品龙头企业和农民合作社等农业经营主体，加大水果仓储保鲜冷链物流设施建设。”宾川县农副产品营销服务中心高级农艺师秦洲正说，“冷库的建设将水果的销售期延长了半年，实现水果错时、错季销售，进而提升农产品效益。”

近年来，云南省实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程，初步形成以蔬菜、水果、花卉生产基地为基础，以区域性和综合性冷链物流市场为依托，以大型冷链物流为支撑的冷链物流设施网络，推动农业产业链向后延伸。

产业融合发展助推乡村振兴

山间云雾缭绕，万亩普洱茶层层叠叠，普洱市澜沧拉祜族自治县境内的景迈山迎来春茶采摘季。

“这段时间游客不少，游客除了采茶品茗，还能探索古茶林、欣赏民族文化演出、体验本地茶文化。”景迈山奉祖家园客栈经营者、茶农仙贡说。

近年来，通过对古茶林资源进行生态保护，保护修复传统村落及特色民居，建设完善公路、通信等基础设施，景迈山涌现出茶旅生态游、民俗游、文化演出等多种业态。不少景迈山茶农从过去单纯的种茶、卖茶，到如今开办民宿和农家乐，迈出茶旅融合发展步伐。目前景迈山景区共有农家乐17家、民宿21家，旅游从业人员300余人，今年以来接待游客16万余人次。

普洱景迈山茶文化探索游、腾冲司莫拉乡村民族文化体验游、罗平油菜花海生态游……近年来，云南省大力发展农旅融合、文旅融合，鼓励有条件有能力的脱贫人口从事餐饮、住宿、采摘等经营活动，对从事乡村旅游的脱贫人口，开展酒店管理、餐饮服务、市场营销等技能培训，提高务工收入。2022年，云南省乡村旅游接待游客3.12亿人次，乡村旅游收入2564亿元。

昆明市宜良县“云鱼谷”养殖基地旁的直播间里，主播正声情并茂地介绍锁鲜抗浪鱼、红烧鱼块等产品。

“抗浪鱼是云南的土著鱼种，过去由于产量急剧减少，曾被列入《云南省水生野生动植物保护名录》。”云南茂湾水产养殖有限责任公司董事长殷树茂介绍，“经过野生养殖、人工驯化养殖、人工辅助繁殖，现在抗浪鱼实现了自然繁殖，年产量200余吨。我们与昆明一家直播运营公司合作，通过电商渠道把抗浪鱼带回老百姓的餐桌。”

据了解，云南省广泛开展农村特色产品遴选，常态化开展营销推广，拓展线上销售渠道，投入资源积极开展农村电商相关培训，今年初成功举办电商年货节，直播销售额达2854.96万元，签订意向购销合同6000万元。

“我们坚持把产业帮扶作为激发脱贫地区和脱贫群众内生发展动力的重要举措。”云南省乡村振兴局局长张晓鸣说，“下一步，云南省将通过产业增量提质、乡村旅游、建立完善联农带农机制等方式拓宽增收渠道，延伸拓展农业产业链，带动农民增收致富。”

《 人民日报 》（ 2023年04月23日 03 版）

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经