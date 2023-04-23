张 雪

原标题：旅游业复苏渐入佳境

自今年元旦、春节假期旅游市场实现“开门红”后，高开稳增态势一直延续，“五一”假期有望为旅游市场复苏再添一把火。

临近“五一”假期，各大在线旅游企业、旅行社、景区、酒店等陆续迎来预订高峰。综合部分在线旅游企业数据，“五一”假期国内游订单已基本追平2019年水平，出境游、入境游热度持续走高。

携程旅行网数据显示，截至4月16日，“五一”假期国内游预订量同比增长超12倍，追平2019年同期水平；出境游预订量同比增长超18倍。美团、大众点评数据显示，截至4月10日，“五一”假期国内住宿、交通、景区门票等预订量已较2019年同期增长约200%。

中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）总统计师马仪亮表示，旅游市场复苏的梯度扩散特征较为明显，经济活跃地区市场复苏更快，“五一”假期将是出游热度全面扩散的重要窗口期。

旅游市场持续复苏，是消费信心有效提振、消费需求加速释放的结果，也是经营主体创新求变、用心经营的收获。

今年以来，西安一直是热门旅游目的地。从笑容灿烂的不倒翁小姐姐，到风趣幽默的“盛唐密盒”，西安借助互联网，把流量变人流，吸引游客用可触摸、可交互、可品鉴、可体验的方式感受城市魅力。

市场回暖还得益于政策效应的持续释放。从拿出真金白银发放文旅消费券，到景区景点减免门票，再到规范旅游市场秩序、提高服务保障水平……各地把旅游视为扩大内需、提振消费的“主战场”。不久前，文化和旅游部宣布开展2023年文化和旅游消费促进活动，推出若干消费场景及惠民措施，进一步拉动旅游消费。

疫情改变了消费者的观念和习惯，过去的经营方式、产品结构等不一定能适应市场新变化，这要求经营主体继续创新求变，更好满足消费升级需求。

市场回归，产品必须跟上。传统团队游是受疫情影响最大的旅游业务板块之一。如今市场复苏，各地旅行团争相回归。“春节以来，团队游恢复形势喜人。”北京春秋旅行社总经理杨洋告诉记者，团队游中相当一部分主力是刚刚退休的老人，他们消费观念新、消费能力强，越来越需要品质化的团队游产品。

“过去，团队游产品主要受资源和价格驱动，再反推产品设计。”杨洋介绍，现在这一模式已经行不通了，需要向需求驱动转型，更加重视研究老年人的行为特点、消费习惯。

悄然生变的还有民宿市场。“在跨省游、出境游重启后，京郊民宿的本地客源有所减少。”北京怀柔点翠客栈皮革小院民宿主理人杨林告诉记者，面对市场变化，自己在经营上作出积极调整，丰富产品供给，优化服务质量，提升游客体验。

3月31日，文旅部宣布恢复全国旅行社及在线旅游企业经营外国人入境团队旅游和“机票+酒店”业务，加上此前出境团队旅游和“机票+酒店”试点恢复，出境游、入境游市场重新热闹起来。

携程旅行网团队游CEO江文介绍，报名“五一”假期参团出境游的消费者以年轻群体为主，18岁至40岁的出境跟团游客占比近七成。

目前，各航司正在加快恢复国际及地区航线。数据显示，1月份跨境航班架次恢复至2019年同期的10%，2月份恢复至15%，3月中上旬恢复至21%。

“‘五一’假期出境游将迎来今年第一波增长高峰，进一步带动航司复航和当地服务能力的恢复。”携程集团CEO孙洁认为，“五一”假期将是对出境游目的地的一次大考，目的地合作伙伴要和产业上下游保持沟通，快速提升服务承接能力，为中国游客提供更好的履约服务。

(责编：罗知之、陈键)

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