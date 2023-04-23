原标题：2025年全国地表水优良水体比例达85%

本报北京4月22日讯（记者曹红艳）经国务院同意，生态环境部、国家发展改革委、财政部、水利部、林草局等5部门近日联合印发《重点流域水生态环境保护规划》，提出到2025年，主要水污染物排放总量持续减少，水生态环境持续改善，在面源污染防治、水生态恢复等方面取得突破，水生态环境保护体系更加完善，水资源、水环境、水生态等要素系统治理、统筹推进格局基本形成。

2022年，全国地表水优良水质断面比例达到87.9%，长江干流国控断面连续3年全线达到Ⅱ类水质，黄河干流国控断面首次全线达到Ⅱ类水质，我国水生态环境保护发生重大转折性变化。但同时，我国水生态环境保护面临的结构性、根源性、趋势性压力尚未根本缓解，与美丽中国建设目标要求仍有不小差距。

生态环境部水生态环境司司长黄小赠表示，《规划》坚持稳中求进、实事求是，合理设立“十四五”水生态环境目标，到2025年，全国地表水优良水体（Ⅰ~Ⅲ类）比例达85%，较2020年提高1.6个百分点，水环境质量保持持续改善势头。

(责编：罗知之、陈键)

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