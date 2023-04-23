人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

《重点流域水生态环境保护规划》提出

2025年全国地表水优良水体比例达85%

2023年04月23日08:58 | 来源：经济日报
小字号

原标题：2025年全国地表水优良水体比例达85%

本报北京4月22日讯（记者曹红艳）经国务院同意，生态环境部、国家发展改革委、财政部、水利部、林草局等5部门近日联合印发《重点流域水生态环境保护规划》，提出到2025年，主要水污染物排放总量持续减少，水生态环境持续改善，在面源污染防治、水生态恢复等方面取得突破，水生态环境保护体系更加完善，水资源、水环境、水生态等要素系统治理、统筹推进格局基本形成。

2022年，全国地表水优良水质断面比例达到87.9%，长江干流国控断面连续3年全线达到Ⅱ类水质，黄河干流国控断面首次全线达到Ⅱ类水质，我国水生态环境保护发生重大转折性变化。但同时，我国水生态环境保护面临的结构性、根源性、趋势性压力尚未根本缓解，与美丽中国建设目标要求仍有不小差距。

生态环境部水生态环境司司长黄小赠表示，《规划》坚持稳中求进、实事求是，合理设立“十四五”水生态环境目标，到2025年，全国地表水优良水体（Ⅰ~Ⅲ类）比例达85%，较2020年提高1.6个百分点，水环境质量保持持续改善势头。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
铁路部门加大五一假期运力投放 增开旅客列车1500多列
　　人民网北京4月23日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，针对五一小长假运输期间火车票预售情况，铁路部门采取多种措施，进一步加大运力投放，努力满足旅客出行需求。4月27日至5月4日假日运输期间，全国铁路安排日均开行旅客列车将达到10500余列，增开旅客列车1500多列。…
筑牢企业数智化底座 用友发布全面数智化能力体系
　　人民网北京4月22日电 （焦磊）当前，数字化转型浪潮正以不同的方式重塑着每个产业，各行业与数字化融合创新、交叉创新不断深化，催生着新业态、新模式的迭代更新。业内认为，企业的数智化推进，已经从局部应用场景创新、数据相对分散、只有部分平台能力的1.0阶段，进入到围绕生产、经营及管理主题的融合化应用创新、重视和系统推进数据治理、全面升级数智底座的2.0阶段。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部