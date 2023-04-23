人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

铁路部门加大“五一”假期运力投放

2023年04月23日09:00 | 来源：光明日报
小字号

原标题：铁路部门加大“五一”假期运力投放

本报北京4月22日电 记者姚亚奇从中国国家铁路集团有限公司（下称“国铁集团”）获悉，针对“五一”小长假运输期间火车票预售情况，铁路部门采取多种措施，进一步加大运力投放，努力满足旅客出行需求。4月27日至5月4日假日运输期间，全国铁路安排日均开行旅客列车将达到10500余列，增开旅客列车1500多列。

国铁集团客运部负责人介绍，今年“五一”小长假是春节后的第一个较长假期，旅客出行需求旺盛，呈现假期首尾长途客流多、中间短途客流多、出行时段高度集中等特点。从铁路12306预售情况来看，截至4月22日14时，铁路部门已经售出“五一”小长假运输期间火车票4657万张，北京至上海、成都至西安、广州至南宁、广州至长沙、北京至青岛、深圳至长沙、北京至沈阳、北京至西安、上海至武汉、北京至太原等热门方向车票紧俏。

为做好旅客群众出行服务，铁路部门充分发挥现代化铁路网和发达高铁网优势，最大限度挖掘运输潜力，加大运力投放。一是实行高峰列车运行图。将全国铁路旅客列车按高峰运行图组织开行，日均开行旅客列车将达到10500余列，较日常增加1500余列。二是增加长途运力投放。增开跨铁路局长途旅客列车156列。其中，在4月28日至30日、5月2日至4日时段，增开北京朝阳至沈阳北、上海虹桥至西安北、南昌西至广州南等方向夜间高铁102列；在旅游热点地区和客流密集的福州至深圳北、吉林至青岛北、北京朝阳至长春、北京西至南昌等方向增开动车组列车和普速列车54列。三是优化动卧列车开行。增开5月2日至4日上海虹桥至佛山西、北京西至深圳北等区间双向动卧列车36列。四是增加短途运输能力。组织各铁路局集团公司根据管内客流动态加开列车，精准实施“一日一图”，最大限度满足短途旅客出行需求。

铁路部门提示，利用互联网或手机客户端购票的旅客，铁路12306网站（含手机客户端）是官方唯一火车票网络售票渠道，且不收取任何附加费用，请广大旅客朋友一定要通过官方渠道购票，维护自身合法权益。假日期间，铁路部门将根据客流需求和车票预售情况，灵活动态安排运力投放，有出行需求的旅客请留意车站公告，或通过铁路12306网站（含手机客户端）查询列车开行信息。节日期间客流集中，建议旅客朋友可错峰出行。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
铁路部门加大五一假期运力投放 增开旅客列车1500多列
　　人民网北京4月23日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，针对五一小长假运输期间火车票预售情况，铁路部门采取多种措施，进一步加大运力投放，努力满足旅客出行需求。4月27日至5月4日假日运输期间，全国铁路安排日均开行旅客列车将达到10500余列，增开旅客列车1500多列。…
筑牢企业数智化底座 用友发布全面数智化能力体系
　　人民网北京4月22日电 （焦磊）当前，数字化转型浪潮正以不同的方式重塑着每个产业，各行业与数字化融合创新、交叉创新不断深化，催生着新业态、新模式的迭代更新。业内认为，企业的数智化推进，已经从局部应用场景创新、数据相对分散、只有部分平台能力的1.0阶段，进入到围绕生产、经营及管理主题的融合化应用创新、重视和系统推进数据治理、全面升级数智底座的2.0阶段。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部