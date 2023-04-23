2023中国网络媒体论坛在南京举行
2023年04月23日09:07 | 来源：经济日报
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原标题：2023中国网络媒体论坛在南京举行
本报南京4月22日讯 2023中国网络媒体论坛22日在南京市举行。本届论坛由中央网信办、人民日报社、江苏省委网信委联合主办，围绕“建设全媒体传播体系，塑造主流舆论新格局”主题进行了深入探讨。
中国网络媒体论坛是观察中国网络媒体发展走向的重要窗口。本届论坛设置了“1+9+1+1”多场重头活动，即1个主论坛、9个平行分论坛、“八点见”项目发布会和“新征程 再出发”系列网络主题活动。其中的紫金网络传播创新峰会暨大运河文化传播论坛，旨在推动大运河文化传播，让古老的大运河以可知、可感、可触的形态走进人们生活。有关单位和媒体将组织开展“以河为媒——沿着大运河看中国”等网络主题宣传活动。
“新征程 再出发”系列网络主题活动同时启动，包含“时光博物馆”流动展览、2023中国网络媒体论坛进基层活动、“中国式现代化的长三角实践”网络主题采访活动等。（薛海燕、朱晓航）
(责编：罗知之、陈键)
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