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直击2023上海车展

“All in”新能源 红旗品牌加速拥抱汽车行业新时代

2023年04月23日09:09 | 来源：人民网
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人民网上海4月21日电 （记者孙阳）4月18日至27日，2023第二十届上海国际汽车工业展览会在国家会展中心（上海）举行。本届展会以“拥抱汽车行业新时代”为主题，由中国汽车工业协会、上海市国际贸易促进委员会、中国国际贸易促进委员会汽车行业分会主办。

当前，汽车行业加速进入以电动化、智能化、网联化、共享化为趋势的“新四化”时代，在中国一汽成立70周年、红旗品牌诞生65周年的关键时点，红旗品牌如何顺应产业发展趋势、加速树立高端汽车品牌，备受各界关注。

2023上海车展期间，中国一汽党委常委、副总经理周治平在接受人民网记者采访时表示，将从保障最优资源供给、加快新品投放步伐、掌握关键核心技术、探索营销模式创新、打造品牌高光时刻、激发全员创效热情等六方面发力，助力红旗品牌“All in”新能源。

今年1月8日，红旗品牌新能源汽车全球战略发布会宣布“All in”新能源，并发布了新能源品牌架构、设计语言、技术平台、产品规划等信息，明确了到2025年实现总销量达到100万台级，2030年销量突破150万辆，其中新能源汽车成为销售主体的总体目标。

如何实现这一目标，周治平给出了红旗的答案。

“坚定全面、全方位、全体系向新能源汽车奋进转型的信心决心，特别是技术创新投入、新增产能方面，坚决实现大强度、高精准、能持续的充足优质资源供给。”

据悉，在未来三年，红旗新能源品牌将会高频、密集推出15款新能源智能产品，分别覆盖A、B、C、D级轿车、SUV及MPV全部细分市场。在今年的上海车展上，我们已经看到红旗亮相了新能源“双星车型”，B级纯电动高级轿车红旗E001和纯电SUV E202，E001已经开启了盲订，并将于今年11月份上市，E202计划在2024年2月正式上市。

掌握关键核心技术，是汽车产业新时代车企实现快速发展的必然要求。此前，红旗正式发布了“绿色智能、安全高效、极致体验、灵活多变”的“旗帜”高端电动智能超级架构FMEs，涵盖了电动平台HME和智能平台HIS。4月8号，红旗发布了第三大平台——混动平台HMP。

红旗电动平台HME集成了高能安全电池、高效电驱、高功智慧补能和智驾安全底盘四大系统。

周治平表示，红旗新能源将以“一架构三平台”为基础，助力新产品加速投入市场。此外，为更好服务于市场、服务于用户，红旗在年初成立了新能源营销中心，在包括渠道模式、用户沟通模式、生态服务模式等维度都展开了广泛而深入的研究与推进。

上海车展发布会上，红旗品牌明确了“红旗金葵花”、“红旗新能源”、“红旗节能车”三大子品牌，受到业内广泛关注。对此，周治平表示，面对全球汽车产业“颠覆式”转型大势，为把“红旗”这个“民族品牌”、“国家名片”塑造得更为辉煌，红旗将突出品牌建设的“两个始终、三个特色”，持续为用户带来全场景、高品质用车体验。

红旗品牌三大子品牌。

“首先是始终坚持以品牌建设为统领。三大子品牌将坚持以提升品牌尊贵度、熟悉度和美誉度为目标，赋能品牌价值持续向上，巩固自主乘用车品牌价值第1位的优势。”周治平介绍，红旗三大子品牌还要“始终以用户为中心”，持续完善“红旗心服务”，树立“红旗礼仪之道”服务IP，提升用户品牌归属感，全力满足新时代广大消费者对“美妙出行、美丽体验、美好生活”的梦想与追求。

据了解，“三个特色”分别是“产品设计各有特色”“技术标签各有特色”和“传播方向各有特色”。例如，节能车子品牌始终突显昂扬、精致、品质的内涵；新能源子品牌重点诠释新锐、科技、时尚的核心特征；金葵花子品牌带来的则是集“中式豪华、顶级技术、匠心工艺”为一体的凝聚。未来，“红旗”将以统一而又具有特色的形象面向消费者，为用户赋予更好的用车生活体验。

周治平表示，以全新架构为基，“All in”新能源，“红旗”正焕新自己，开启下一阶段的跃迁新程。未来，红旗品牌将持续积蓄技术、营销等维度上的势能，以中国汽车工业高端品牌代表之姿，努力成为汽车产业转型发展的领头羊、排头兵、先锋者。

(责编：王震、吕骞)
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