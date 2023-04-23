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春耕遇上“倒春寒” 农业农村部部署灾害性天气防范工作

2023年04月23日12:29 | 来源：人民网
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人民网北京4月23日电 （记者李栋）为切实做好灾害性天气防范应对工作，确保春耕生产顺利开展，农业农村部近日下发通知，要求各地立足抗灾夺丰收，把应对大风降温雨雪天气作为当前春耕期间的重要任务，确保防灾减灾各项措施落实到位。

据中央气象台预报，近日强冷空气影响我国大部地区，北方大部气温下降6－10℃，局地降幅16℃以上，伴有4－9级大风。中央气象台首席预报员孙军预测，在淮河以北、西北东部、华北、黄淮、江淮等地的降水将持续到24日，大部地区有小到中雨雪，局部地区有大雨雪。

当前正值北方冬小麦孕穗抽穗、果树开花坐果，南方油菜结荚灌浆、早稻栽插、中稻育秧的关键时期，此次大风降温强降雨天气可能给春管春播带来一定影响。

对此，农业农村部相关负责人表示，为确保春耕生产正常开展，要加强组织领导，广泛动员发动，搞好统筹协调，强化责任落实，确保农业防灾减灾各项措施落实到位。

“农业农村部正加强与气象部门沟通会商，密切关注天气变化，研判大风降温强降雨对春管春播的影响，做好防灾减灾准备。”农业农村部相关负责人表示，通过组织专家因地因苗完善防范应对预案，及时发布预警信息，提早做好技术、物资等各项准备，落实有针对性的防御措施，确保夏粮丰产。

按地区部署来看，北方冬麦区要加强分类田管，及时采取浇水增墒保温措施，低温过后及时喷施叶面肥和生长调节剂，保穗数、增粒数、提粒重。

在南方早稻产区，要加强田间管理，补栽冲毁秧苗，促进恢复生长。对尚未移栽的秧苗要做好保温通风，防止徒长和烂秧死苗。

保障春耕生产，做好指导服务是关键。据了解，农业农村部将组织专家和农技人员深入田间地头，指导农民落实防风防寒抗涝降渍措施，搞好抗灾救灾和恢复生产。

“通过发挥社会化服务组织、专业植保服务队作用，落实小麦条锈病、赤霉病防控措施，大力开展统防统治和联防联控。此外，加强救灾种子、种苗、化肥等生产资料调剂调运，保障抗灾自救和恢复生产需要，努力把灾害损失降到最低。”该负责人说。

(责编：王震、吕骞)
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