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中消协发布“五一”假期消费提示：安全为先 绿色消费

2023年04月23日12:30 | 来源：人民网
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人民网北京4月23日电 （记者孙博洋）记者从中消协了解到，“五一”劳动节假期临近，中消协发布了相关消费提示。

多项数据显示，今年“五一”假期出游消费市场火爆。中国旅游研究院(文化和旅游部数据中心)总统计师马仪亮表示，旅游市场复苏的梯度扩散特征较为明显，经济活跃地区市场复苏更快，“五一”假期将是出游热度全面扩散的重要窗口期。

对此中消协提示广大消费者，要提高安全意识，出游旅行要安全为先。

中消协提示，一要注意交通安全。自驾游提前检查车况，守法通行，不去未开放景点、无人区和存在安全隐患的目的地；给电动车充电时，要选择符合国家安全标准的充电桩，确保充电枪头与车辆充电口的干净、干燥，留意不要让雨水流入充电口并远离易燃易爆物，同时预先做好充电安排、避免陷入道路拥堵充电难的窘境。

二要注意食品安全。在外选择《营业执照》和《食品经营许可证》齐全的餐饮服务单位，购买包装及标签信息完整的食品，按照说明保存和食用；不要食用“野味”和未加工处理的“生鲜”食品。

三要注意财产安全。出行在外要保管好随身财物，尽量不携带贵重物品，做到“轻装简行”；不轻易泄露个人信息，不轻信各种中奖、优惠活动，了解电信诈骗典型案例，避免落入不法分子的圈套。

四要做好疾病防控。保持好个人卫生，在人群密集的公共场所要注意避免疾病交叉感染，特别是老人、小朋友要做好防范措施。

同时，良好的消费环境是全社会共同努力的结果，对此中消协倡导消费者坚决抵制餐饮浪费、过度包装等不良行为，共筑绿色节约消费新风尚。

中消协还提示，“五一”聚餐时，要根据用餐人数合理点餐，自觉抵制舌尖上的浪费，主动践行“光盘行动”。购买茶叶、蛋糕、水果等商品时，主动选择包装简约、质量过硬的商品，抵制奢华浪费的包装商品，摒弃华而不实的“面子工程”。

中消协还建议消费者在正确评估自身消费能力的基础之上，审慎选择、理性消费，避免冲动消费。同时，发现经营企业存在诱导消费者超量点餐或者商品过度包装，尤其是茶叶过度包装的行为，要勇于指出、批评纠正，经营单位拒不改正的，可以向市场监管部门、消协组织或有关媒体举报曝光。

“五一”假期期间，消费者也应擦亮双眼，谨防陷阱。

中消协提示消费者，一是当心虚假宣传。要认真辨别商品真伪和质量好坏，不偏信商家宣传，在购买商品前要核实商品价格，货比三家，尽可能全面地了解商品信息，选择正规平台购买。

二是仔细审查合同。如果跟团旅行和进行预付式消费，一定要对服务的价格、质量、规格、标准等合同条款严格审查，明确违约责任，签订书面合同。

三是保留消费凭证。向消费者出具发票等购物凭证或者服务单据是经营者的法定义务，消费者在购买商品或者服务后，要注意索要并留存消费凭证，同时还可以对商品宣传广告、聊天记录、支付记录进行截图保留，在遇到消费纠纷时，及时维护自身权益。

同时，中消协相关负责人表示，经营者要诚信守法、合规经营，切实保障消费者合法权益，营造绿色健康的消费环境，重视消费者的诉求，为消费者“五一”假期增添幸福感、安全感，让消费者敢消费、愿消费，提振消费信心。

(责编：王震、吕骞)
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