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构建追溯一体化平台 赋能企业数字化转型

2023年04月23日12:30 | 来源：人民网
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人民网北京4月23日电 （记者栗翘楚）近年来，数字技术与实体经济融合提档加速，数字医疗产业迎来跨越式发展。药品追溯制度建设是以信息化引领药品监管现代化的重要举措，是“互联网+”与医药监管工作深度融合的智慧“新基建”。

药品溯源体系的建立，本质上是守住全民健康的底线，是为医疗行业高质量发展夯实基础。从2006年试行药品电子监管制度至今，我国药品追溯制度的探索实践已走过近16年的发展历程，药品追溯覆盖95%的药品生产企业，成效显著。

2019年，新修订《中华人民共和国药品管理法》明确提出建立健全药品追溯制度。作为药品追溯制度建设过程中重要的一环，第三方技术企业不断为药品智慧监管注入新动能。2022年6月，国家药监局发布《药品追溯码标识规范》，就药品追溯码标识的原则、一般要求、样式要求、位置要求和质量要求等做了明确规定。

作为药品追溯制度建设过程中重要的一环，第三方技术企业不断为药品智慧监管注入新动能。近日，修正药业集团与腾讯云签署战略合作协议，就构建药企溯源数字化平台展开长期合作。通过微信扫一扫溯源二维码，便能可视化了解到该商品从生产环节到流通环节的所有信息，从源头上保障了消费者权益。

据介绍，腾讯安心平台的溯源二维码，具有唯一性、可识别性，可让每个修正官方渠道的商品从采购、仓储、配送、交到消费者手上，实现全链路精细化管理；同时，基于溯源二维码打造码后场景，以码作为用户触达入口，打通从活动-商城-企业私域链路，缩短客户消费触达路径。

修正药业集团相关负责人表示，正加速自身电商业务迈向数字化、智能化、规模化，从用户服务创新切入，打造差异化竞争优势，为企业开辟新的增长点。

“此前，我们围绕构建大数据健康生态体系，在大数据智能品牌运营保障等方面取得一定成果。这次与腾讯云正式启动战略合作，将进一步释放医药数字领域的潜在动能，强化数字化工具的服务能力，引领和推动健康产业数字化转型升级。”该负责人说。

(责编：王震、吕骞)
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