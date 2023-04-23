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交通银行安徽省分行：“一产一策”为乡村产业添动力

2023年04月23日15:50 | 来源：人民网
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千家药企、十万药商、百万药农，安徽亳州是华佗故里，是中医药文化的重要发祥地。在亳州，小小一片中草药，已成为绘就乡村产业振兴美好画卷的重要基础。

安徽协和成药业饮片有限公司（以下简称为“协和成药业”）是亳州一家集中药材研发、种植、加工、销售于一体的现代化中药生产企业，同时也是国家级高新技术企业、专精特新企业。协和成药业负责人介绍，近年来公司发展势头良好，按照“公司+基地+农户”的经营模式，带动了一大批当地农户增收致富，具有良好社会效益和发展前景，企业未来计划建设近万亩规范化中药材GAP种植基地。基地建成后，将加快当地绿色中药材规范化种植进程，促进亳州中药现代化发展。

然而让企业颇为苦恼的是，近期企业在项目资金上出现了缺口，种植基地的建设速度放缓。交行安徽分行第一时间组织经营机构负责人和客户经理上门走访，在了解协和成药业的经营状况和需求后，交行工作人员分析该公司厂房资产质量较好，可作为抵押物进行增信，同时结合企业的融资需求，不到一周的时间，为该企业授信流动资金贷款4800万元，企业目前已提款2000万元，大大缓解了企业的资金压力。协和成药业负责人高兴地说，在交行安徽分行的贴心服务下，企业融资难度大大降低，“资金有了，基地很快就能上马开工！”

通过金融支持，帮助农业小微企业走上发展快车道，是交行安徽分行核心工作之一。

今年以来，交通银行安徽省分行坚决贯彻落实“一号文件”精神，紧跟安徽“两强一增”行动，多措并举，加大特色产业金融服务供给。“安徽各地市的农业产业发展都很有特色，交行安徽分行始终坚持服务实体经济、让利实体经济的政策要求，以金融活水为乡村产业提供支持。”交行安徽分行相关负责人介绍，截至今年3月末，交行安徽分行涉农贷款余额354.83亿元，较年初净增44.18亿元，增幅14.22%。

围绕各区域特色农业产业，交行安徽分行通过对接地方政府、行业协会，组织调研探讨政银担合作方式，支持区域性产业发展，积极打造新亮点。

在阜阳，交行安徽分行支持界首市食用菌产业，为安徽养城农业发展公司累计发放贷款1.8亿元，用于菌菇产业链项目建设；在安庆，通过“小蓝莓”带动大产业，采用政府平台公司+省农担担保模式，创新推出特色农业产业的“蓝莓贷”，累计发放1200万元；在六安，主动服务羽毛制品、禽类加工行业，成功为2家国家级禽牧加工企业提供1100万元资金支持；在蚌埠，重点针对粮油加工给予金融支持，成功为国家级粮油企业发放500万元流动资金贷款。

除了重视地方特色产业发展，交行安徽分行还注重通过助力头部企业，带动农业经营主体发展。今年以来，交行安徽分行以安徽省83家国家级农业产业化龙头企业名单为主线，重点聚焦种业、粮油、食品加工、棉麻羽毛、中药材等产业主体，一产一策，提供差异化金融服务；同时，依托龙头企业，进一步服务重点产业项下新型农业经营主体。目前，已与10户国家级农业产业化龙头企业建立合作关系，新型农业经营主体贷款余额8.22亿元，较年初净增1.1亿元。 

(责编：曹淼、李源)
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