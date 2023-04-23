原标题：中国绿发开展“绿色发展 万物共生”世界地球日主题行动

4月22日，在第54个世界地球日期间，中国绿发投资集团有限公司（简称“中国绿发”）在千岛湖度假区开展“绿色发展 万物共生”世界地球日主题行动，聚焦绿色发展、科技创新、生物多样性保护，展现绿色实践成果与发展规划，传递绿色发展品牌理念，携手共创绿色发展未来。

中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化。中国绿发作为以绿色发展为主题的中央企业，聚焦关系全局、关系长远的重大任务，打造推进绿色发展的“生力军、排头兵”。特邀嘉宾、中国气象局原副局长宇如聪在致辞中表示，中国绿发坚持人与自然和谐共生的理念，立足业态发展和构建现代化绿色产业体系，推行100%绿色建筑认证、“双碳”示范项目以及绿色生态园区实践，取得了显著成果，对生态保护和可持续发展都具有重要的示范性和引领性。

活动现场，中国绿发发布核心品牌战略，以“推进绿色发展 建设美丽中国”为品牌使命，坚持“引领、创新、共赢”的品牌价值观，领创绿色未来，致力于成为中国式现代化的绿色发展示范者，为全面绿色的未来赋能。

在与会嘉宾的共同见证下，中国绿发华美胜地俱乐部揭牌成立。华美胜地汇聚世界级绿水青山资源，倡导“低扰动、 高品质”开发模式，引进一流度假区标准和运营服务体系，打造面向世界的国民度假品牌和国际交流窗口，满足人民多样化、品质化美好度假需求。

聚焦“双碳”目标，中国绿发开展关键技术攻关与产业化，围绕绿色能源领域“卡脖子”问题，聚力攻克关键核心技术，提出解决新能源并网消纳难题的绿发方案，推进国家首台（套）自同步电压源友好并网技术攻关，以世界级液化空气储能项目的前沿探索，填补国内大规模、长时效液化空气储能技术空白。联合中国建科、清华大学等机构，共同成立“双碳”领域首个国家技术创新中心——国家建筑绿色低碳技术创新中心，以建筑能源零碳化等六大核心技术攻关，创新打造第二批“双碳”示范项目，加速推进绿色低碳建筑系统革新。

活动现场，绿色储能技术联合研发中心揭牌成立。绿色储能技术联合研发中心以服务国家“双碳”战略为根本立足点，围绕液化空气储能效率提升、固相蓄冷技术研发、冷能多级储存技术利用等关键领域，攻克技术难题，不断加强自主知识产权储备，引领行业发展。

同时，中国绿发与上海交通大学、中科院电工所、浙江可胜等合作伙伴举办多项签约仪式，在自同步电压源友好并网、锂离子电容器、熔盐储热储能技术等领域持续发力，协同构建绿色能源技术创新新高地。

生物多样性关系人类福祉，是人类赖以生存和发展的重要基础。中国绿发胸怀“国之大者”，把人与自然和谐共生的理念贯穿企业改革发展、生产经营全过程，发布生物多样性保护领跑企业规划纲要。

“我们要通过生物多样性保护推动绿色发展，全面践行‘双碳’行动，加快建设现代化绿色低碳产业体系，服务构建新发展格局，全力助推高质量发展。”中国绿发向社会各界郑重发出首家生物多样性保护领跑企业行动宣言。

第19届亚运会将于今年9月在杭州举行，中国绿发千岛湖度假区作为亚运分赛区，将承办自行车、铁人三项等赛事。在度假区内，中国绿发深入实施生物多样性保护，入选联合国“生物多样性100+全球典型案例”。

中国绿发的青年志愿者代表在主题行动现场发出响亮倡议：“让我们携手助力亚运盛会，做绿色亚运的参与者、奉献者、倡导者、践行者。”中国绿发积极践行绿色亚运理念，高质量筹备做好亚运服务保障等工作，为举办一届“绿色、智能、节俭、文明”的亚洲体育盛会贡献央企力量。

中国绿发相关负责人表示，在迈向更高层次生态文明的道路上，中国绿发愿与社会各界携手打造更多美丽、低碳、健康的示范性产业项目，优势互补、互利共赢，更好地服务构建新发展格局，推动高质量发展。

(责编：董童、李源)

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