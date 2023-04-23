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工信部等八部门：到2025年底初步形成以IPv6演进技术为核心的产业生态体系

2023年04月23日17:49 | 来源：人民网
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人民网北京4月23日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为加快推进IPv6技术演进和应用创新发展，推进数字中国建设，工业和信息化部等八部门近日印发《关于推进IPv6技术演进和应用创新发展的实施意见》（以下简称《实施意见》），提出到2025年底，初步形成以IPv6演进技术为核心的产业生态体系。

《实施意见》提出一个主要目标：到2025年底，IPv6技术演进和应用创新取得显著成效，网络技术创新能力明显增强，“IPv6+”等创新技术应用范围进一步扩大，重点行业“IPv6+”融合应用水平大幅提升。

同时，《实施意见》要求，积极协调有序推进IPv6技术演进和应用创新发展，以技术创新研究、基础设施升级先行，筑牢发展基础；打造强健的产业链体系，推动创新公共服务平台建设与安全保障能力提升，强化发展保障；加强行业应用创新及推广，研究IPv6单栈全面部署时间表，推动网络、终端、应用统一步调，加快向IPv6单栈的目标演进。具体主要包括以下五个方面重点任务。

一是构建IPv6演进技术体系。开展IPv6演进技术“揭榜挂帅”行动，积极推动新型网络体系、算网融合、真实源地址验证体系结构（SAVA）等下一代互联网关键技术研究。推动IPv6与5G、人工智能、云计算等技术的融合创新，支持企业加快应用感知网络、新型IPv6测量等“IPv6+”创新技术在各类网络环境和业务场景中的应用。

同时，建立国家IPv6演进技术标准体系，加快IPv6国家标准研制，推动IPv6行业融合应用标准制定和落地应用。支持国内企事业单位、科研机构、高等院校等积极参与ITU-T、3GPP、IETF、ETSI等全球标准化活动，贡献中国技术和方案；积极布局和探索相关领域开源社区、开发者平台等新型协作方式，持续提升国际标准贡献率和影响力。

二是强化IPv6演进创新产业基础。以IPv6演进创新为突破口，鼓励企业加大网络设备、安全设备、智能终端等相关产品研发投入，构筑整机设备规模化发展优势。瞄准网络处理器、交换芯片、高速串行接口、可编程逻辑器件、专用软件等产业链关键环节，充分发挥产业链下游用户企业的需求牵引作用，加强全链条协同联动，补齐产业链短板，不断提升产业链安全水平。各地方发挥区域产业禀赋优势，以龙头企业、科研单位为主体形成一批面向技术研究、应用创新、产业合作、方案评估和试验验证的创新平台和验证中心，推动IPv6创新技术面向各类应用场景的解决方案转化。

三是加快IPv6基础设施演进发展。《实施意见》要求，基础电信企业面向行业数字化转型需求，加快骨干网、城域网、5G网络升级改造，基于分段路由、网络切片、随流检测、应用感知网络、服务功能链（SFC）等技术，提升企业专线、家庭宽带、移动终端等业务服务能力。开展“网络去NAT”专项行动，向互联网用户分配的IPv4私网地址加快退出。鼓励物联网平台、网关、模组等采用IPv6单栈部署，加强基于“IPv6+”的5G承载网研究和试点。强化IPv6在园区网络中的应用部署，在Wi-Fi 6/7网络中全面使用IPv6技术。

同时，推进新型数据中心建设。支持数据中心、云服务和内容分发网络企业，基于分段路由、智能无损、自动管控和应用感知网络等“IPv6+”技术开展网络基础架构升级，推动新建互联网数据中心和行业数据中心具备IPv6单栈部署能力。通过IPv6技术演进升级，促进数据中心、云计算和网络协同发展，不断提升数据中心间网络传输质量和服务体验。

四是深化“IPv6+”行业融合应用。在政务应用方面，重点推广分段路由、随流检测等“IPv6+”技术在政务网络中的应用，为系统上云、视频会议等应用场景提供安全隔离、快速开通恢复、重要通信保障、故障快速定位等服务能力，实现基础设施集约化建设、业务高品质承载、安全精准管控、运维流程优化，有力支撑政府治理水平全面提升。

在智慧金融方面，加快推进“IPv6+”技术在金融机构骨干网和云数据中心部署应用，并向分支机构和网点延伸，基于分段路由、应用感知网络等技术实现面向应用的网络质量保障、行为分析和带宽优化，提升网络全流程监控和全场景智能化服务能力。在智慧能源方面，推进生产网络和数据网络演进升级，聚焦电力系统监控、油气管道传输监测、油气炼化监测等重点环节，以网络切片、确定性网络等技术提升网络承载安全性和可靠性，强化对视频监控、视频巡检、生产控制等业务的支撑能力。

此外，在智慧交通方面，支持交通基础设施数字化、智慧化转型，基于IPv6海量地址资源和高质量网络传输等能力，研究推进智慧公路车路协同网络建设，打造精准定位、高效安全的智慧交通数据网络，鼓励开展行业级自治域节点建设。在智慧教育方面，推动教育业务的云上部署，基于“IPv6+”技术支持学校开展云上教育教学、行政管理和公共服务。基于分段路由、随流检测等技术建设高质量传输的教育专网，探索产教融合的创新模式。在智能制造方面，加快“IPv6+”技术在汽车、电子、钢铁、矿业、电力等工业生产领域的应用推广，推动网络切片、确定性网络、应用感知网络等“IPv6+”技术与5G、人工智能等相结合，打造高质量工业互联网，满足智能制造发展需求。

五是提升安全保障能力。加强基础电信企业、互联网企业等IPv6网络安全改造和防护管理，落实通信网络安全防护管理有关要求，持续开展IPv6网络和系统单元定级备案，定期开展风险评估和安全检测。强化IPv6环境下网络安全技术手段建设，扩大移动互联网、互联网数据中心等IPv6重要网络节点覆盖范围，强化IPv6网络安全威胁监测处置技术能力。

《实施意见》还提出，加快IPv6安全技术创新。组织开展网络安全技术应用试点，遴选IPv6环境下网络安全解决方案，促进IPv6环境下网络安全技术创新。加快IPv6技术在安全领域的融合创新，促进IPv6与人工智能、区块链、大数据、数字身份证等新技术以及网络安全技术的深度融合，强化安全监测、安全编排等技术能力建设。推动IPv6安全应用。支持研究制定安全测评规范与评价准则，完善评估评价体系，提升安全能力。推动基于“IPv6+”的网络安全产品和服务在政府、电信、金融等重点行业普及应用。

(责编：申佳平、吕骞)
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