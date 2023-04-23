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华北油田首个分布式智能电网正式运行

2023年04月23日17:45 | 来源：人民网
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人民网北京4月23日电 （黄盛）23日，随着智能电网数据接收服务器上绿色指示灯有序闪烁，华北油田曹31站分布式智能电网的电压、电流、发电量等各项技术数据，准确传输至综合能源调控系统，实现了页面数据动态展示。至此，华北油田首个分布式智能电网已平稳运行10余天。

据介绍，分布式智能电网，主要由多能互补供能系统、交流直流及交直混合微网系统、智能管控系统、智能检维修系统四部分组成。其中，多能互补供能系统由光伏、微燃机、储能等组成，智能管控系统承担各分布式光伏等新能源发电点的全面管理，优化调度、协调控制整个区域内“源、网、荷、储”的职能，可提高区域电网整体运行效率。

“分布式智能电网的‘智能’主要体现在管控系统，它是整个新能源电网的‘大脑’。”据华北油田技术人员介绍，按电压等级和影响范围，其被分成了区域调度决策层、微网协调控制层、可控单元执行层三个层级，可实现微网、油田配网等多层级协同优化，并可进行全景可视化展示。

华北油田首个分布式智能电网一期管控系统主要是以曹31站为核心，对站内光伏、微燃机、直柔配电系统等5处场景的交流、直流和交直流混合微网进行调试工作，并初步搭建起了分布式智能电网体系架构，能最大化消纳清洁能源，目前已圆满完成调试工作。

据介绍，华北油田下一步将重点展开二期项目中的智能运维、双向潮流保护及故障自动隔离改造、无功优化、多电源直柔配网、虚拟电厂等系统的调试工作，并以此为示范，规划建设华北油田整区域分布式智能电网。

(责编：王仁宏、吕骞)
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