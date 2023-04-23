人民网北京4月23日电 （欧阳易佳）近日，水利部组织长江水利委员会（以下简称长江委）及四川、云南、重庆、贵州、湖北、湖南、江西、安徽等省（直辖市）水利厅（局）和中国长江三峡集团，开展了2023年长江防洪调度演练。

据预测，今年汛期长江上游地区及两湖水系可能发生时段性、区域性暴雨洪水。

据悉，本次防洪调度演练以高洪水位频次高、防守难度大、分洪任务重的长江中游城陵矶河段为主要调度目标，重点选取了长江中游干流持续高水位、防洪形势严峻、调度决策难的两个场景开展演练，设置水文气象预报、调度预演、风险分析、方案制定、会商讨论、指挥决策、应急响应等环节，突出控制性水库群防洪联合运用、堤防抬高水位运行、蓄滞洪区启用分洪等关键决策过程，通过动态洪水预警、多维度防洪形势分析、预报调度“正向”互馈预演、调度方案“反向”智能推荐、高精度三维仿真等数字化手段，充分发挥以三峡水库为核心的长江上中游水库群联合调度作用，最大程度减轻灾害损失。

水利部副部长刘伟平表示，长江流域已于3月24日入汛，近期南方部分地区暴雨频繁，汛期防洪工作已进入实战状态。要始终锚定“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”和确保城乡供水安全目标，强化“四预”措施，贯通“四情”防御，绷紧“四个链条”，构建纵向到底、横向到边的水旱灾害防御矩阵，加强科学调度，凝聚防御合力，切实做好今年水旱灾害防御各项工作，全力确保人民群众生命财产安全。

(责编：王仁宏、吕骞)

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