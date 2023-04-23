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第三届自然资源好书荐读活动在京举办

2023年04月23日17:34 | 来源：人民网
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第三届自然资源好书荐读活动现场。自然资源部宣传教育中心供图

人民网北京4月23日电 （欧阳易佳）人间最美四月天，满城书香沁人心。今日，由自然资源部宣传教育中心组织的第三届自然资源好书荐读活动在京举办。

据悉，活动自今年3月启动以来，面向全国10多家出版社征集自然资源相关图书72本。经过各出版社自荐、初评和评审专家现场评议、投票，最终评出20本自然资源好书。这些图书种类多样，既有反映新时代辉煌成就的重大主题图书以及研究专著、译著，也有通俗易懂的科普丛书、精美画册、地图集和文学作品，内容丰富且覆盖面广，涵盖自然资源山、水、林、田、湖、草、海、湿地、野生动植物等领域，主题包括人与自然和谐共生，土地管理，空间治理，海洋科学与海洋知识科普，湿地、水资源、动植物、生物多样性保护，地球与地理科学知识，自然文化、地图文化等。

此次活动旨在提升自然资源文化影响力，培育“爱读书、读好书、善读书”的时代风尚，引导社会公众尊重自然、顺应自然、保护自然，促进人与自然和谐共生。

(责编：王仁宏、吕骞)
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