走进浙江，看荒芜土地重着“绿装”

人民网北京4月23日电 （欧阳易佳）2023年4月22日是第54个世界地球日，我国环境发生了翻天覆地的变化。近年来，浙江省深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，持续推进废弃矿山、海洋生态、山水林田湖草沙一体化保护和修复，荒山变绿山，荒土变绿地，荒滩变沙滩。