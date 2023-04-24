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国家航天局：中国向俄罗斯、法国赠送月球样品

2023年04月24日09:55 | 来源：人民网
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人民网北京4月24日电 （记者赵竹青、王震）记者从国家航天局获悉，4月24日，2023年“中国航天日”主场活动启动仪式上，中国国家航天局公布了中国向俄罗斯、法国赠送月球样品的消息。

今年4月，法国总统马克龙访华期间，中国向法国赠送了1.5克科学用月球样品。2022年2月4日，俄罗斯总统普京访华时，中国赠送俄罗斯1.5克科学用月球样品。2023年3月，中国国家主席习近平访俄期间，俄罗斯回赠中国1.5克科学用月球样品。

中国赠送法国和俄罗斯的月球样品来源于2020年12月中国嫦娥五号任务从月球正面风暴洋东北部天船基地获取的钻取样品和表取样品。俄罗斯回赠中国的月球样品来源于1970年前苏联月球-16号任务钻取的样品。

2020年12月，中国国家航天局发布《月球样品管理办法》，鼓励开展月球样品研究，促进科学成果共享。迄今，已有澳大利亚、俄罗斯、法国、美国、英国及瑞典等国科学家参与了中国月球样品的科学研究。

月球样品的国际共享和共同研究是国际科学界的大事，是研究月球形成与演化等科学问题的重要途径，是人类社会为探索未知世界开展的重大科学活动。中国始终坚持和平利用、平等互利原则，与世界各国开展航天交流与合作，共同推动在外空领域构建人类命运共同体。

(责编：赵竹青、吕骞)
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