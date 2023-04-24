1970年4月24日，中国第一颗人造地球卫星“东方红一号”发射成功。

“我在陕西延川县梁家河做知识青年的时候，听到这个消息，当时非常激动。”2013年5月4日，在中国航天科技集团公司中国空间技术研究院参观空间技术成就展览时，习近平总书记回忆往事，语重心长地说：“空间技术领域是高技术集中的领域，空间技术水平是一个国家科技实力的重要标志，也是一个国家经济实力、综合国力、国防实力的重要标志。”

短短半个多世纪的时间里，中国航天事业从零开始，经过几代航天人的接续奋斗，创造了举世瞩目的辉煌成就，走出一条自力更生、自主创新的发展道路，积淀了深厚博大的航天精神。

党的十八大以来，习近平总书记对航天事业的发展既寄予厚望，又倾注心血，多次同执行任务的航天员展开“天地通话”、亲切会见航天工作者、给老科学家和青年航天团队回信、勉励爱好航天知识的青少年……他在不同场合对发展航天事业作出重要论述，亲自决策重大战略和重大工程，为航天强国建设指明了前进方向。

今天是第八个“中国航天日”。站在新的历史起点，中国航天正在以新的伟大奋斗开启新的征程。

监制丨耿志民

制片人丨兴来 杜晓东 吴璇

编导丨赵言言

配音丨王帅天

包装丨伊斌

音编丨马思遥

统筹丨杨波 毛卉 刘霄

记者丨张景 张伟泽

鸣谢丨北京总站 北京市八一学校

(责编：卫嘉、白宇)

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