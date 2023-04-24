人民网北京4月24日电 (记者李栋)近日，第十四届北京国际茶业及茶艺博览会(以下简称茶博会)在全国农业展览馆拉开帷幕。

在茶博会“云茶走天下·云茶醉天下”专场推介会上，云南省茶叶流通协会相关负责人表示，推介会进一步提升和扩大了以普洱茶为代表的云茶知名度和影响力，为云茶和云南茶企提供了重要的宣传展示平台。

云南是是中国茶叶的主产区。数据显示，2022年云南茶园总面积达749万亩，茶叶总产量51.5万吨。2022年云茶产业全产业链实现综合产值1380亿元。

“目前，协会会员单位近400家，涵盖云南省茶叶种植、生产、销售、茶农合作社、科研、教育培训、茶文化宣传推广等涉茶领域。” 该负责人介绍，协会通过举办“中华茶商云南茶区行”“云茶走天下 云茶醉天下”“云茶对话”等系列活动，提升了云茶知名度，扩大消费群体。

本届北京茶博会相关人士表示，2023北京茶博会展览面积达26000平方米，设1300个标准展位。“期望通过多元素融合，让不同年龄层次的观众都能感受茶文化的魅力。”

(责编：王震、吕骞)

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