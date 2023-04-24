中国星辰｜格物致知 叩问苍穹
2023年04月24日12:19 | 来源：央视新闻客户端
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2023年4月24日
是第八个中国航天日
1970年4月24日
我国自行研制的第一颗人造地球卫星
“东方红一号”升空
中国人探索宇宙的序幕就此拉开
1992年
中国载人航天工程正式拉开序幕
确立了稳扎稳打的三步走战略
2004年
中国正式开展月球探测工程“嫦娥工程”
中国航天事业发展不断加速
从“神舟”飞天到“嫦娥”奔月
从“天问”探火到“羲和”探日
一代代中国航天人用实践
留下宝贵精神财富
航天传统“两弹一星”精神
载人航天精神
到探月精神
新时代北斗精神
格物致知 叩问苍穹
向中国航天致敬！
监制丨刘鑫 席罗曦
制片人丨王宇
主编丨杨弘杨
编导丨王艳歌
视觉丨胡杰
配音｜杜芮霄
(责编：卫嘉、白宇)
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