2023年4月24日

是第八个中国航天日

1970年4月24日

我国自行研制的第一颗人造地球卫星

“东方红一号”升空

中国人探索宇宙的序幕就此拉开

1992年

中国载人航天工程正式拉开序幕

确立了稳扎稳打的三步走战略

2004年

中国正式开展月球探测工程“嫦娥工程”

中国航天事业发展不断加速

从“神舟”飞天到“嫦娥”奔月

从“天问”探火到“羲和”探日

一代代中国航天人用实践

留下宝贵精神财富

航天传统“两弹一星”精神

载人航天精神

到探月精神

新时代北斗精神

格物致知 叩问苍穹

向中国航天致敬！

监制丨刘鑫 席罗曦

制片人丨王宇

主编丨杨弘杨

编导丨王艳歌

视觉丨胡杰

配音｜杜芮霄

(责编：卫嘉、白宇)

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