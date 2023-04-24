人民网北京4月24日电 （王震、实习生刘文静）4月24日，国新办就2022年中国知识产权发展状况举行发布会，国家知识产权局局长申长雨表示，2022年，青少年版权保护季行动查办侵权盗版教材教辅和儿童图书案件601件，注销违法网上书店2158个。今年将持续开展青少年版权保护季行动，进一步保护青少年身心健康。

“保护青少年身心健康是全社会共同的责任。”申长雨介绍，2022年2月至10月，中宣部版权管理局会同中宣部印刷发行局、全国“扫黄打非”办公室、公安部食品药品犯罪侦查局、教育部教材局、文化和旅游部文化市场综合执法监督局联合开展青少年版权保护季行动，重点整治权利人和各广大家长反映强烈的危害青少年权益的侵权盗版问题，着力规范电商平台销售出版物的版权秩序，重点打击盗版盗印、非法销售、网络传播侵权盗版教材教辅、畅销儿童绘本等违法犯罪行为。

一是聚焦重点领域，周密部署专项行动。各地精心组织、周密部署青少年版权保护季行动。广东、海南、江西等地将专项行动列入年度重点工作，云南将专项行动列入未成年人保护工作进行推进。同时，加强宣传教育，将知识产权保护纳入“开学第一课”，强化对青少年版权保护的教育引导。

二是加强巡查摸排，大力强化主动监管。一方面，版权、公安、教育、文旅、新闻出版、文化执法等部门组成专项行动检查组，加强寒暑假及开学季期间对本地区出版物市场、印刷企业、校园周边书店、报刊摊点、文具店、打字复印店等重点场所，及校园周边复印企业等源头企业的摸排检查。另一方面，加强线上监管，对相关网站、电商平台、微信公众号等进行线上巡查，及时发现线索，全力拓展案源。

三是查处大案要案，强化平台责任。各地依法从严从快查办了一批大案要案，对涉嫌构成犯罪的，及时依法移送公安机关追究刑事责任。同时，组织多部门联合约谈部分网络电商平台，责成其严格落实主体责任，加强对反复侵权店铺的处置管理，建立健全权利人组织维权绿色通道、问题网店联合惩处机制，进一步优化“通知——删除”处置流程和侵权快速处理机制。

专项行动期间，各级版权执法部门出动执法人员36.9万人次，检查出版物市场、印刷企业及校园周边书店、报刊摊点、文具店、打字复印店等场所23万余家（次），查办侵权盗版教材教辅和儿童图书案件601件、移送司法机关大要案件75件，注销违法网上书店2158个。

(责编：王震、吕骞)

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