人民网北京4月24日电 （记者孙阳）4月18日至27日，2023第二十届上海国际汽车工业展览会在国家会展中心（上海）举行。本届展会以“拥抱汽车行业新时代”为主题，由中国汽车工业协会、上海市国际贸易促进委员会、中国国际贸易促进委员会汽车行业分会主办。

展会期间，丰田中国市场营销·公关部部长徐一鸣在接受人民网记者采访时表示，汽车行业发展进入电动化、智能化加速演进的新时代，丰田作为全球化企业，继承“以商品和地域为中心的经营”理念，向着以研发纯电动车为中心的移动出行公司进化。同时，丰田始终重视中国市场，继续秉承“中国最重要”的理念，将基于中国消费者的需求，在中国进行独立研发，并将在中国企划研发的产品普及到全球，用中国速度进化出一条中国式的“制造更好的汽车”之路。

2023上海车展期间，丰田bZ 系列两位新成员上海车展全球首秀，“bZ Sport Crossover Concept 智享跨界”“bZ FlexSpace Concept 悦动空间”两款车型计划于明年正式导入。同时，第五代智能电混双擎的三电系统（电池、电机、电控）智能化进一步升级，通过小型化、轻量化、精密化带来高效率电动化。行星齿轮技术则充分发挥发动机与电动机各自优势，全面提升电驱性能，实现更迅速的动力响应、更强劲的动力输出、更持续的加速性能。

“丰田在智能化领域的理念，是要让先进的技术得到普及，并加速惠及消费者。”徐一鸣介绍说，在智能化发展最为迅速的中国市场，丰田积极与合作伙伴一起推进现地研发，为中国消费者提供安全、安心、舒适便捷的服务。

智能化成为2023上海车展丰田展台的亮点。人民网记者 孙阳摄

据介绍，T-Pilot 智能驾驶辅助系统是丰田切实推进智能驾驶辅助技术研发的最新成果。通过智能化的感知、预判和处理，在多样化的交通场景下智能守护用户日常安全。此次出展的卡罗拉智能电混双擎和雷凌智能电混双擎等重点车型全新搭载 T-Pilot 智能驾驶辅助系统，今后，该系统会陆续搭载到更多车型中。

Toyota Space 智能座舱由中国工程师团队，为中国消费者企划、研发，通过智能设备无缝衔接、AI 助手的个性化定制、拓展车内大屏应用，实现智能新体验。车联网方面，Toyota Connect 智能互联为用户提供 365×24 小时全方位的车联网服务，并将不断升级、保持进化。

长期以来，丰田致力于普及、推广氢燃料电池技术，在中国，以商用车为核心的氢燃料电池车市场正在快速发展。“明年春天，首家在日本以外地区建造的氢燃料电池系统专用工厂将在北京投产，丰田将与中国企业一起推动氢能产业建设，构建氢能社会。”徐一鸣表示，丰田从全生命周期的角度推进碳中和的实现，在中国也已经与本土的合作伙伴展开相关事业合作，致力于废旧动力蓄电池的梯次利用和再生利用。

(责编：王仁宏、吕骞)

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