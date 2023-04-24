人民网北京4月24日电 （记者乔雪峰）“品质消费能否有效扩大，取决于企业能否提供人们真正需要的有品质的消费品。”近日，工信部消费品工业司原司长高延敏在第十七届中国消费经济高层论坛上表示，目前，我国消费品领域的综合实力不断提高，很多企业视质量为生命，以高质量为追求。

高延敏还表示，在市场上，中高端有品质的消费品供给能力已经明显提升，可以有效地满足品质消费的需求，尤其是那些拥有知名品牌的企业可以发挥品牌优势，不断丰富中国品牌的产品，通过提高市场占有率，加大品牌产品的销售力度，以高品质产品开疆拓土，为扩大品质消费发挥更积极的作用。

商务部研究院学术委员会副主任、中国社会经济系统分析研究会副理事长张建平指出，在中央和地方各项政策不断支持下，我国消费恢复势头明显，消费作为重要内需力量，将在稳增长和稳就业方面作出重要贡献。

“我国消费需求力量庞大，满足消费市场需要加快供给侧结构性改革力度，提升产品和服务的品质，和消费需求进行高效对接，让消费潜力能够释放出来。”张建平表示，要看到以消费来推动中国高质量发展，是一个复杂的系统工程，需要不断提升社会保障力度，让消费者敢于消费；需要着力提高居民的可支配收入水平，让消费者有能力去消费；需要塑造良好、公平、透明的消费市场环境，着力保护好消费者的各项权益，降低消费者的维权成本，让消费者愿意消费。

谈到如何提振消费信心、促进消费高品质发展时，中国消费者协会原副秘书长武高汉建议，通过科学调整积累和消费的比例关系，提高商品的品质、提高服务的水平，创新消费场景，取消地方性的限制内需的政策等方面释放消费的潜能，实现有钱消费、愿意消费、方便消费、乐于消费、如愿消费、敢于消费“六位一体”。

(责编：王仁宏、吕骞)

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