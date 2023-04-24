人民网杭州4月24日电 （记者杨曦）4月24日下午，由联合国主办，中国国家统计局、浙江省人民政府联合承办的第四届联合国世界数据论坛在杭州国际博览中心开幕。在当天举办的新闻发布会上，联合国主管经济和社会事务的副秘书长李军华，中国国家统计局副局长毛盛勇，联合国经济和社会事务部统计司司长斯特芬·施万斯特，浙江省政府常务副省长徐文光等嘉宾对论坛进行了介绍，并分享见解和观点。

李军华介绍，本届论坛将全球数据和统计界的相关专家学者齐聚一堂，围绕相关议题寻求解决方案，利用数据和统计来帮助更好地实现可持续发展目标，探讨相关解决方案。他指出，论坛还将讨论数据相关者的责任，即所有人都应在遵循道德原则的前提下使用数据和统计资料，以更好保护隐私和个人数据权。最重要是，论坛将讨论如何通过可持续的资金、更好的基础设施和能力建设确保国家数据生态系统更有韧性，从而确保国家数据生态系统更好地适应未来、人人受益。

毛盛勇表示，一直以来，中国政府高度重视并积极推动可持续发展。他介绍，本届论坛主要有以下三方面特点：一是主题突出。本届论坛聚焦四个主题——数据创新与合作、挖掘数据价值、提高数据公信力、构建良好数据生态，交流切磋新形势下统计和数据生产面临的新机遇、新挑战。二是参与广泛。全球超过20万人参与论坛主题口号征集和评选活动；在议程推荐中，中国共提交约100个议题，占全球总量的四分之一；从参会代表看，来自100多个国家和地区的1000余人现场参加论坛；截至4月23日，线上注册参会人数超过8000人。三是内容丰富。除了开幕式和闭幕式外，中国国家统计局将以“用数据决策、用数据治理、用数据创新的新机遇和新挑战”为主题举办全体会议，联合国也将组织5场其他全体会议。同时，设置了72场平行会议及学习交流等特别活动，安排了约2000平米的展览展示，充分展示数字化创新的最新成果、大数据在中国统计中的应用，以及浙江和杭州在数字化转型方面的成功实践。

斯特芬·施万斯特表示，本次论坛的成果《杭州宣言》，将继续践行2017年在南非开普敦举办首届论坛的成果文件，即《开普敦全球可持续发展行动计划》，以推动实现2030年可持续发展议程，持续加强统计能力建设，推动建立有韧性的国家数据生态系统。他认为，随着数据生产规模的持续扩大，对数据生态系统投入也需要相应增加。当前数字转型已渗透到生活方方面面，因而数据生态系统也需要更加稳定和包容，更具韧性。

徐文光表示，浙江早在2003年就做出了实施“八八战略”、建设“数字浙江”的重大战略部署，鸣响了发展数字经济的发令枪。回顾20年历程，主要有三个特点：一是锚准定位，锚定“数字浙江”建设，充分挖掘数据价值，加快推进数字经济、数字社会深度融合发展；二是苦练内功，坚持把科技作为第一生产力、人才作为第一资源、创新作为第一动力；三是做好加法，做好“数字经济+”文章，推广“产业大脑+未来工厂”模式，实施“数字经济+对外开放”“数字经济+日常生活”。他强调，浙江将以承办本次论坛为契机，积极用好论坛成果和溢出效应，从省域层面加强与各方的务实合作，加快建设数字经济高质量发展强省。

(责编：王仁宏、吕骞)

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