近年来，我国数字政府建设加快推进，政务服务水平不断提升，数字政务正融入生活的方方面面。

为加快推进信息化建设，安徽省以打造“数字江淮”为统领，把数字政务建设作为重要抓手，加快转变政府职能，提高政府服务效率和透明度，便利群众办事创业，进一步激发市场活力和社会创造力。

在医院自助区号机前，芜湖市民周先生拿到了一周前在健康芜湖APP上预约的挂号单。从拿号到完成就诊，整个过程用了不到一个小时。

“现在看病在手机上就能挂号，提前半个小时到现场来就诊就可以了，不像以前在现场排队一早上什么事都干不了。而且，医生通过电脑直接就能看到半月前的体检片子，不用再重复拍摄，确实方便多了。” 周先生说。

“健康芜湖”APP，是通过芜湖政务云搭建的便民服务平台。通过云网的连接，不仅解决了医院存储空间限制、数据安全隐患等痛点，还打通了各医院间的信息孤岛，实现共享，为患者提供7×24小时的服务。

芜湖市数据资源管理局数据资源科政务云负责人夏光辉表示，目前，芜湖市政务云服务体系实现了100多家单位的200多个业务系统的迁移部署，已建成涵盖了全市各领域的“芜湖人民城市云”，目前云上已承载各类应用超500个，“登云”企业超2000家。

不仅是芜湖， 位于安徽西部、大别山腹地的六安市，也用实际行动交出了一份政务优化的“数字答卷”。

2022年12月，在江苏省工作的韩女士，成功在安徽省六安市政务服务中心公安综合窗口办理了住房公积金贷款业务，享受到“跨省通办”的便利。

“因为之前一直在南京工作，然后现在想回老家这边买一套房子，本来想着办理会挺麻烦，但是现在在老家直接可以办理公积金贷款，非常的方便。” 韩女士说。

据六安电信副总经理高阳阳介绍，六安市政务云平台按照1+1+N的架构设计建设，承载了六安市政务数据一体化支撑平台、皖事通办六安分平台、网站集约化平台等重要业务平台，是六安市重要的新型基础设施，将在加速拓展智慧城市应用、推动产业转型升级方面发挥重要作用。

不过，政务“上云”，不是简单把政务管理线上化，而是在数字理念转变基础上，实现流程再造、效率提升、治理优化的全过程优化。

“芜湖有大数据算力和网络优势，但由于各行业都有自己的系统，若将个人、企业、政务、公安、医疗、教育等数据纳入统一的体系是一个庞大的工程。”芜湖电信副总经理王大保表示。

据介绍，为打破“信息孤岛”，芜湖电信从实际使用需求出发，将原有的业务系统进行1：1克隆，通过建立多云管理平台，按照统一架构对分散数据进行数字整合，实现异地异构云的统一纳管，解决对海量、分散数据的搬迁、存储和运营难题。

六安市数据资源管理局大数据中心主任徐明表示，数据中心主要承载了六安市政务云平台，是政务数据资源的存储地、汇聚地、治理地、共享地，是数字政府建设的根基。未来，通过对新一代信息技术的灵活运用，平台将逐步完善即时分析城市运行状态、调配城市公共资源、修正城市运行缺陷等功能，将进一步推动城市管理手段、管理模式、管理理念创新，提升城市治理能力和为民服务水平，助力实现城市的可持续发展。

(责编：王仁宏、吕骞)

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