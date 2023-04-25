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青岛国家深远海绿色养殖试验区由试验阶段迈入生产阶段

“深蓝1号”  让大西洋鲑在黄海安家

本报记者  李  蕊
2023年04月25日06:29 | 来源：人民网－人民日报
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　　水下摄像机拍摄的“深蓝1号”网箱中的大西洋鲑鱼群。
　　山东海洋集团供图

　　4月16日，青岛国家深远海绿色养殖试验区，养殖工船停靠在“深蓝1号”网箱旁进行收鱼作业。
　　张孝鹏摄（人民视觉）

　　4月16日，大西洋鲑被吸鱼泵吸入养殖工船后，工作人员进行速冻处理。
　　张孝鹏摄（人民视觉）

　　4月16日清晨，在我国黄海离岸120多海里的青岛国家深远海绿色养殖试验区，一场收鱼行动即将开始。

　　8时许，伴随着“哒哒”的马达声，山东海洋集团的养殖工船缓缓驶近全潜式深海渔业养殖装备“深蓝1号”。锚定完毕后，养殖工船尾部起重臂旋转，将一根吸鱼泵递出，继而伸进“深蓝1号”网箱内部，刹那间，一条条活蹦乱跳的大西洋鲑被“吸”上了工船。

　　大西洋鲑是三文鱼的一种，主要分布在高纬度的北大西洋和北太平洋海域。受气候等因素影响，我国大西洋鲑长期依赖于进口。2018年7月，作为山东“海上粮仓”重点建设项目，“深蓝1号”正式启用，目前已实现大西洋鲑低纬度深海规模化养殖。

　　“这批大西洋鲑单鱼平均重量超过5千克，品质达到欧盟出口标准，收鱼工作预计持续到月底。”山东海洋集团深远海绿色养殖有限公司首席运营官吴济红介绍，“从打捞上船开始计算，12个小时内，这批大西洋鲑就能从深海走上餐桌。”

　　“‘深蓝1号’直径60米，重约1400吨，养殖水体达5万立方米，设计研发突破了沉浮控制、鲨鱼防护等多项关键技术，同时配备摄像头、传感器等，打造了智慧化的养殖集控管理系统。”吴济红说，工作人员坐在办公室，通过一块大屏就能实时掌握设备运行状态、投喂量、投喂次数等信息。

　　“此次‘深蓝1号’获得丰收，标志着青岛国家深远海绿色养殖试验区由试验阶段迈入生产阶段。未来，我们将持续拓展海水养殖发展空间，打造百亿元级深远海绿色养殖产业集群，促进水产养殖转型升级、高质量发展。”青岛西海岸新区海洋发展局党组书记、局长赵英民说。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月25日 10 版）
(责编：杨光宇、牛镛)
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