建设基础设施要算大账（微经济）
建设基础设施，不仅要算眼下投入产出的小账，还要算当地民生改善、产业提质增效乃至观念转变的大账
“电费降了近一半，每年酒店能节省电费近百万元”“现在几乎不需要自发电，也见不到柴油机房里的黑烟了”……时隔两年，记者再次和西藏自治区阿里地区一家酒店的负责人聊起用电，情况已经大不同。
基础设施是经济社会发展的重要支撑。自2020年底阿里与藏中电网联网工程正式投运，当地连通“大网电”，补齐了电力基础设施短板，获得了新的发展动能。
基础设施的持续改善，为生活水平提升提供了有力保障。走进阿里地区的福利院，每名老人床头都有一个氧气出口，“大网电”让这些设备实现了稳定运行。来到群众家中，电器多了、档次高了，人们的生活水平明显提升。
基础设施的持续改善，为产业提质增效拓展了更多空间。阿里联网工程投运后，不仅供电更稳定，总体电价也大幅降低。越来越多企业引入新设备，生产工艺更加复杂的产品；电价降低带来利润空间的增长，也让企业有余力拓展经营边界，进一步契合市场需求、不断提质增效。
基础设施的持续改善，为发展观念转变提供了无限可能。此前，当地人在创业时会首先琢磨外在基本要素“够不够”“行不行”；如今，完善的电力、通信、交通等基础设施解决了后顾之忧，点子和模式“新不新”“好不好”被摆在思考的首位。补齐基础设施短板，偏远地区的经营主体才有机会进一步补齐理念上的短板，进而真正参与广阔市场的同台竞技，并在充分的市场竞争中开拓视野、提升能力，为当地产业乃至整个地区塑造竞争力。
由阿里地区的改变纵观全局，建设基础设施，不仅要算眼下投入产出的小账，还要算当地民生改善、产业提质增效乃至观念转变的大账。我国各地发展水平差异较大，一些偏远地区的基础设施仍有短板待完善。补齐这些短板，是让改革发展成果更多更公平惠及广大人民群众的必然选择，更是促进经济社会协调发展的题中之义。
“电力稳定了，群众的维修需求反而增加了。因为之前大家习惯了停电，停了也不急。现在生产、生活用电需求大，几乎一刻都等不了呢。”当地电力公司的工作人员告诉记者。可见，改变就在身边，改变也将越来越多。
《 人民日报 》（ 2023年04月25日 10 版）
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