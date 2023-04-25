本报记者 李林宝

“这款沙发设计新颖，颜值高、功能多，坐上去很舒适。”今年28岁的白女士，在上海已经工作5年，网购了广东林氏家居股份有限公司的新款沙发后很满意。

这是公司锚定时尚化路径、满足年轻人需求的一个生动缩影。“我们希望通过富有创造力的设计，满足消费者对居家生活的美好想象。”林氏家居总经理崔杰慧说。

崔杰慧介绍，近年来，公司在进行家居设计时结合优秀传统文化，推出了多款新品。不久前，公司在湖南长沙开了一场发布会，将国潮等元素融入家居产品，实现融合创新，在充分满足消费者家居需求的同时，让更多人对优秀传统文化产生兴趣，从而把更多的时尚可能性带到年轻人的生活当中。

针对不同受众的需求，公司还一直致力于提供家居空间解决方案。目前公司旗下拥有整家定制、睡眠、生活等领域的多个品牌，通过不同风格、品类、场景的布局，为消费者提供多元化的解决方案。

去年8月，公司举办年度品牌战略升级暨新品发布会。“发布会上，我们启动了全新品牌商标及品牌新口号，立足国内市场，积极走出去。”林氏家居副总裁彭涛介绍。

在产品更加多元的同时，公司也不断创新零售形态，努力保持线上优势，积极拓展线下业务。截至今年4月，公司的全球线下门店已超1000家，覆盖69个国家和地区。在销售环节，公司转变终端传统经营模式，探索创新新零售模式，打破渠道边界，对产品、服务、活动等进行线上线下有效打通。

去年6月，因新房装修，江西的罗先生想在年中促销活动期间购买全套家居软装。购置家具前，他在社交平台上看了很多家具品牌，偶然间翻到了林氏家居的页面，对页面呈现的产品比较青睐，于是留下了联系方式。不久后，便有门店客服人员电话邀请罗先生到门店体验产品，并告知他可享受与线上一样的促销优惠。这样的消费体验让罗先生倍感惊喜。在客服人员的协调下，罗先生成功预约送货和安装人员，很快就收到了全套家具。

“成立16年来，无论是发力全渠道、完善零售体系，还是坚持产品创新、提升品牌影响力，公司本质上都是为了与消费者建立更密切的连接，更好地服务其对美好生活的追求。”崔杰慧说。据统计，在今年3月的“开门红”活动中，公司新零售成交额同比增长约23%。

《 人民日报 》（ 2023年04月25日 10 版）

(责编：杨光宇、牛镛)

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