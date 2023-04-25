本报记者 邱海峰

谷雨时节种谷天。在江西省德兴市泗洲镇潭埠村，种粮大户王德文站上田埂，指挥着插秧机将秧苗移栽进一汪汪稻田，“这苗长得不赖，机插后田管到位，收成差不了！”

粮丰天下安。今年以来，各地区各部门强化粮食安全保障，着力保夏粮、稳春播、扩大豆，有序推进春季农业生产。一季度，农业农村经济运行平稳，农业（种植业）增加值同比增长3.6%。冬小麦面积稳中有增，长势好于去年，春播进展总体顺利，夏粮丰收有了扎实基础，全年粮食稳产增产底气更足。

“地里多是一类苗咧”

眼下，正值农忙，管护小麦、移栽水稻、播种大豆……大江南北，春耕备播号角响亮，田间地头热气腾腾。

田管不松劲，小麦长势旺——

“保穗数、增粒重的关键期，施药防控不能落下。”河南省南阳市唐河县康元合作社负责人张甲庚这两天抓紧对麦田进行“一喷三防”作业：把杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂进行混合，植保无人机一次喷洒，防病虫害、防干热风、防早衰，“田间管理紧跟上，地里多是一类苗咧”。

小麦是重要口粮，产量占夏粮九成以上。近日，农业农村部种植业管理司司长潘文博介绍，目前，南方小麦正在灌浆，北方小麦孕穗抽穗，苗情加快转化升级。其中，一、二类苗比例达到90.5%，比上年同期高2.7个百分点，奠定了丰收基础。

春播热度升，面积稳步增——

开沟、施肥、播种、覆土……在黑龙江北大荒集团北兴农场有限公司，一台台大马力精量大豆播种机奔走在田间。“今年播期较往年提前了10天，有利于抢积温、促高产，预计‘五一’前能完成春播。”北兴农场农业发展部部长李同国说，今年北兴农场大豆种植面积25.85万亩，比上年增加1万亩。

春播粮食面积占全年一半以上。农业农村部最新农情调度显示，目前春播进入高峰，全国已春播粮食面积超1.6亿亩，进度近两成、快于去年同期，其中早稻栽插近七成，玉米、大豆播种过一成。春播粮食意向种植面积9.5亿亩，较上年稳中有增。

农资供得上，价格还实惠——

“时节不等人，种子、化肥都是刚需。”湖北省宜城市雷河镇官堰村种粮大户龚明新正为早稻插秧做准备，“镇里早早帮我们对接安排了春播所需农资，省了一大笔钱。”

农资是粮食的“粮食”。潘文博表示，农业农村部会同有关部门发挥农资部际协调机制作用，协调解决农资生产和供应问题。与前3年相比，今年种子、化肥、农药的下摆进度快，农资供应总量充足，价格稳中略降，目前省市县三级下摆率平均达到95%以上。

“耕作方便了，成本也在降”

今年是加快建设农业强国的起步之年。农业强，首要是粮食和重要农产品供给保障能力必须强。经过艰苦努力，中国粮食产量已连续8年站上1.3万亿斤高平台，为稳经济大盘提供了有力支撑。展望未来，稳产保供有基础，但形势依旧复杂严峻，确保粮食安全这根弦时刻松不得。

看国际，俄乌冲突以来，全球30多个国家限制粮食出口，能源、肥料短缺和价格波动挑战不断，全球粮食生产愈加困难。

看国内，当前和今后一个时期，中国粮食供求紧平衡的趋势不会变。粮食需求刚性增长，高点之上粮食产能提升难度越来越大。

“必须全方位夯实粮食安全根基，强化藏粮于地、藏粮于技的物质基础。”农业农村部部长唐仁健说。

——农田高标准，节本又增效。“‘簸箕田’变‘连片田’，耕作方便了，成本也在降。”瞅着微风中摇曳的绿苗，江苏省射阳县小麦种植户陈允生乐呵呵地算起了账：节水20%以上，节电30%以上，节肥10%以上，今年这茬麦预计1亩能多收入300元左右。

农田就是农田，而且必须是良田。截至2022年底，中国累计建成10亿亩高标准农田。今年以来，各地继续加快高标准农田建设，一季度已建成1942万亩。农业农村部明确，今年将新建4500万亩、改造提升3500万亩高标准农田，为粮食产能提升提供坚强保障。

——科技多出力，好种多打粮。“去年种的川麦104品种创下西南麦区新纪录，亩产首次突破600公斤。”四川省广汉市钰意家庭农场负责人刘健今年种了600亩小麦，“专门扩大了川麦104等优良品种种植面积，时下长势正好。”

种子是农业的“芯片”。截至目前，中国主要农作物良种基本实现全覆盖，良种在农业增产中的贡献率超过45%，全国农业科技进步贡献率达到62.4%。“今年全国农作物种子市场总体供大于求，品种结构更加合理，种子质量水平稳步提高。”农业农村部种业管理司副司长杨海生说。

“咱种粮的积极性更高喽”

既强物质基础，也抓机制保障。年初以来，种粮农民收益保障机制和主产区利益补偿机制不断健全，粮食安全党政同责全面落实……更多农民种粮能获利、多得利，多种粮、种好粮。

——政策给力，有奔头。“今年政府对种双季稻的补贴力度挺大，每亩地补贴450元左右，咱种粮的积极性更高喽。”湖南省衡山县白果镇粮农李勇说，今年他又扩种了300多亩双季稻。

作为水稻生产大省，湖南今年启动实施新一轮农业支持保护补贴政策，开展耕地地力保护补贴；省级安排1.2亿元支持80个县市区实施机插机抛秧作业补贴，鼓励提高双季稻生产补贴标准。

神州大地，越来越多利农政策落实在田间。4月17日，中央财政下达100亿元资金，向实际种粮农民发放一次性补贴，统筹支持春耕生产。农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德表示，将以健全种粮农民收益保障机制为政策取向，落实好稻谷小麦最低收购价、玉米大豆生产者补贴和稻谷补贴等政策，将三大主粮完全成本保险和种植收入保险范围扩大至全国所有产粮大县。

——齐抓共管，饭碗稳。“这是我的‘责任田’，500亩。”近来，山东省德州市伦镇党委书记宋义民往麦田跑得勤快，“麦收之前盯着点，有问题第一时间就能在田里发现，协调解决。”

按照粮食安全党政同责的要求，德州市建立起市县乡村四级“书记抓粮”机制，强化干部粮食生产责任，各级党委书记都有自己负责的田块。“让各级书记带头干、具体抓，就是要形成粮食生产党政齐抓共管的强大合力。”德州市委书记田卫东说。

饭碗一起端，责任一起扛。曾衍德表示，今年启动开展省级党委政府粮食安全党政同责考核，提高粮食面积产量考核权重，并首次将大豆生产任务纳入粮食安全党政同责考核，“我们将全力夺取夏粮丰收，为农业强国建设开局起步夯实基础”。

(责编：杨光宇、牛镛)

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