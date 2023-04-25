一季度，我国高技术产业投资增长16%，对整体投资平稳增长起到重要支撑作用。作为工业经济重要驱动力，高技术产业投资，特别是高技术制造业稳健发展，拓展了我国工业增长空间，增强了抵御风险的能力。

引领带动作用明显

“自有统计以来，我国高技术产业投资增速始终大幅高于全部固定资产投资增速，对整体投资发挥了较强的引领带动作用。”中国宏观经济研究院投资研究所综合室副主任杜月表示，在经济企稳回暖、市场预期稳步回升、产业发展动力增强等多种因素支撑下，一季度高技术产业投资延续了去年以来的较快增长态势。

一季度，电子及通信设备制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造业投资，均实现了约20%的增长；与高技术制造业相比，高技术服务业投资增长更快，尤其是电子商务服务业、科技成果转化服务业等行业，投资增速均保持在50%以上。

国务院发展研究中心产业经济研究部副部长许召元表示，高技术产业持续快速发展，有利于提升我国产业链供应链韧性，持续提高我国产业附加值及在全球产业竞争中的优势。

近几年，我国高技术产业规模持续扩大、增长势头良好，创新发展能力也不断强化。以数字技术、生物医药、电子通信、人工智能等为代表的高技术产业创新，为提升我国前沿技术竞争力，推动解决“卡脖子”问题，提供了有力保障。

前不久，中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》提出，加快传统制造业技术迭代和质量升级，推动工业品质量迈向中高端。许召元表示，高技术产业是提升中国制造业国际竞争力的强力支撑，是实现科技自立自强的重要组成部分。进一步加大对高技术产业投资力度，对于加快实现前沿技术突破、带动传统产业技术改造升级、增加产业附加值等，具有积极作用。

不断强化政策支撑

“创新是企业的生命力。多年来，我们一直致力于电吸附零排放新技术研发，突破了工业废水高价值资源化回用的瓶颈。”上海宏济水科董事长孙晓慰说，公司将在推动成果转化落地的基础上，继续加大创新研发力度。

加强知识产权保护，对扩大高技术产业有效投资至关重要。“高技术企业往住需要大量创新投入，投资风险相对较大。只有权益得到了更好保护，企业投资信心才能增强。”黑龙江省知识产权局党组成员、副局长高占宇说，要以高技术产业知识产权保护为抓手，不断完善知识产权全链条保护体系，聚焦企业需求，强化政策引导，精准惠及创新企业，激发企业创新活力，助力知识产权强国建设和高质量发展。

除了知识产权保护，投融资支持也是需要加强的重点环节。杜月表示，部分高技术企业尤其是创新型中小企业，通过银行贷款、发行债券等传统方式融资难度较大，更需要创业投资、私募股权投资支持。

“当前国际环境更加复杂严峻，外需增长放缓风险加大，部分高技术领域仍面临断链断供的风险。未来，高技术产业投资快速增长仍面临不确定性，需要在政策上继续加大支持力度。”杜月说。

提升空间依然较大

总体来看，一季度高技术产业投资增速虽然较快，但总规模在整体投资中的占比仍然不高，表明未来仍有较大提升空间。我国拥有超大规模经济体优势，正处于新一轮科技革命快速发展期，产业转型升级潜力巨大。

许召元表示，要充分发挥高技术产业投资在重大技术突破、产业链韧性塑造等方面的战略引领作用，在新一轮科技革命和产业变革中重塑传统制造业国际竞争新优势。

“综合分析看，全年高技术产业投资预计仍将保持较快增速。”杜月表示，一方面，当前我国高技术产业投资机会较多、潜力较大，人工智能、生物医药、新能源等领域技术不断变革创新，市场需求旺盛，经营主体的投资动力较强；另一方面，各级政府高度重视高技术产业发展，不断加大对新兴产业支持力度。

许召元建议，首先要加强对高技术产业创新的基础性支持。通过更好发挥政府、科研院所和企业的作用，特别是持续发挥好企业的创新主体作用，加强政策支撑和创新扶持，加快促进相关领域的技术突破，提高产业市场化发展能力。其次要加大市场需求的牵引能力。通过进一步优化市场环境，促进产品优胜劣汰和产业优化升级，拓展高技术产业市场空间。（顾 阳）

(责编：王仁宏、陈键)

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