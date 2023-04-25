近日，深圳证券交易所与泰国证券交易所开展指数行情展示合作，深交所通过泰交所旗下SETTRADE网站展示6条指数行情，具体为：3条深市核心指数（包括深市标尺指数：深证成指，“创新成长”代表性指数：创业板指，“创新蓝筹”代表性指数：深证100）、2条A股市场特色宽基指数（包括国证A50、国证2000，分别是行业龙头企业和小盘股标杆指数）、1条跨境指数湾创100（旨在反映粤港澳大湾区上市企业集群优势和创新发展特色）。同时，泰交所通过国证指数网展示泰交所市场标尺指数SET综合指数、蓝筹指数SET50指数、泰国可持续投资指数SETTHSI指数等3条核心指数行情。

“指数行情展示合作有利于打通投资者投资渠道，实现多元化跨境资产配置。”川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳表示，开放且多元化的中国资本市场一直是改革的重要目标，加强与“一带一路”沿线国家的市场间合作，畅通其投融资渠道试点，有着重要的意义。指数行情展示合作将进一步提升深市指数国际影响力，便利国际投资者关注深市指数并配置相关产品，深化与东盟资本市场务实合作，更好服务“一带一路”高质量发展。

据介绍，深市指数国际合作近年来也在不断深化推进。深交所与泰交所于2009年11月首次签署合作谅解备忘录，并于2019年4月签署新一轮合作谅解备忘录，聚焦跨境投融资对接机制、绿色金融、指数和指数产品等领域合作。前期，深交所以科融通平台为基础，联合泰交所及两国市场机构，组织泰交所优势产业上市公司与深市上市公司、境内投资机构开展路演交流，并建立信息展示专区，累计为37家泰交所上市公司提供展示渠道，促进两国重点领域中小企业与创新资本对接。

广西大学副校长田利辉认为，“沪深证券交易所与泰交所合作是中国—东盟金融合作的新进展，开启了中国—东盟资本市场合作的新阶段。指数的相互展示能够推动东盟投资者更多关注中国资本市场，也能推动我国投资者关注东盟国家的资本市场发展，进而推进双方互认互信，逐步走向合作共赢。我国需要进一步优化相关交易制度，切实与东盟各国开展深入的资本市场互联互通，进而推动我国与东盟的金融合作、经贸往来和政治互助”。

近年来，深市指数国际影响力得到持续提升。据深交所相关负责人介绍，深交所下属公司深圳证券信息有限公司积极探索“可复制、易推广”的指数跨境合作模式，近年来，与新加坡交易所、日本交易所集团、伦敦证券交易所集团等10余家境外交易所探索开展指数领域合作或达成指数合作意向。除指数行情展示合作以外，深证信息深耕“一带一路”沿线国家和地区资本市场，支持当地证券市场指数建设，联合达卡交易所、马来西亚交易所推出国证达卡精选指数、国证马来西亚50指数等跨境合编指数，为当地市场提供投资基准和指数产品标的。与此同时，深交所持续丰富深市指数海外基金产品序列，先后在韩国、日本、新加坡、美国等国家上市以创业板指、深证100、湾创100等深市特色指数为标的的指数产品。

据介绍，深交所将深化改革、扩大开放，丰富拓展跨境产品联通机制，不断加强基础设施跨境互联，完善境外中长期投资者常态化服务机制，进一步促进与境外交易所及市场机构的宽领域、高水平合作，更好服务中国资本市场高水平制度型双向开放。（彭 江）

(责编：王仁宏、陈键)

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