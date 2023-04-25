深市指数国际影响力持续扩大
近日，深圳证券交易所与泰国证券交易所开展指数行情展示合作，深交所通过泰交所旗下SETTRADE网站展示6条指数行情，具体为：3条深市核心指数（包括深市标尺指数：深证成指，“创新成长”代表性指数：创业板指，“创新蓝筹”代表性指数：深证100）、2条A股市场特色宽基指数（包括国证A50、国证2000，分别是行业龙头企业和小盘股标杆指数）、1条跨境指数湾创100（旨在反映粤港澳大湾区上市企业集群优势和创新发展特色）。同时，泰交所通过国证指数网展示泰交所市场标尺指数SET综合指数、蓝筹指数SET50指数、泰国可持续投资指数SETTHSI指数等3条核心指数行情。
“指数行情展示合作有利于打通投资者投资渠道，实现多元化跨境资产配置。”川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳表示，开放且多元化的中国资本市场一直是改革的重要目标，加强与“一带一路”沿线国家的市场间合作，畅通其投融资渠道试点，有着重要的意义。指数行情展示合作将进一步提升深市指数国际影响力，便利国际投资者关注深市指数并配置相关产品，深化与东盟资本市场务实合作，更好服务“一带一路”高质量发展。
据介绍，深市指数国际合作近年来也在不断深化推进。深交所与泰交所于2009年11月首次签署合作谅解备忘录，并于2019年4月签署新一轮合作谅解备忘录，聚焦跨境投融资对接机制、绿色金融、指数和指数产品等领域合作。前期，深交所以科融通平台为基础，联合泰交所及两国市场机构，组织泰交所优势产业上市公司与深市上市公司、境内投资机构开展路演交流，并建立信息展示专区，累计为37家泰交所上市公司提供展示渠道，促进两国重点领域中小企业与创新资本对接。
广西大学副校长田利辉认为，“沪深证券交易所与泰交所合作是中国—东盟金融合作的新进展，开启了中国—东盟资本市场合作的新阶段。指数的相互展示能够推动东盟投资者更多关注中国资本市场，也能推动我国投资者关注东盟国家的资本市场发展，进而推进双方互认互信，逐步走向合作共赢。我国需要进一步优化相关交易制度，切实与东盟各国开展深入的资本市场互联互通，进而推动我国与东盟的金融合作、经贸往来和政治互助”。
近年来，深市指数国际影响力得到持续提升。据深交所相关负责人介绍，深交所下属公司深圳证券信息有限公司积极探索“可复制、易推广”的指数跨境合作模式，近年来，与新加坡交易所、日本交易所集团、伦敦证券交易所集团等10余家境外交易所探索开展指数领域合作或达成指数合作意向。除指数行情展示合作以外，深证信息深耕“一带一路”沿线国家和地区资本市场，支持当地证券市场指数建设，联合达卡交易所、马来西亚交易所推出国证达卡精选指数、国证马来西亚50指数等跨境合编指数，为当地市场提供投资基准和指数产品标的。与此同时，深交所持续丰富深市指数海外基金产品序列，先后在韩国、日本、新加坡、美国等国家上市以创业板指、深证100、湾创100等深市特色指数为标的的指数产品。
据介绍，深交所将深化改革、扩大开放，丰富拓展跨境产品联通机制，不断加强基础设施跨境互联，完善境外中长期投资者常态化服务机制，进一步促进与境外交易所及市场机构的宽领域、高水平合作，更好服务中国资本市场高水平制度型双向开放。（彭 江）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 第四届联合国世界数据论坛在杭州开幕
- 人民网杭州4月24日电 （记者杨曦）4月24日下午，由联合国主办，中国国家统计局、浙江省人民政府联合承办的第四届联合国世界数据论坛在杭州国际博览中心开幕。在当天举办的新闻发布会上，联合国主管经济和社会事务的副秘书长李军华，中国国家统计局副局长毛盛勇，联合国经济和社会事务部统计司司长斯特芬·施万斯特，浙江省政府常务副省长徐文光等嘉宾对论坛进行了介绍，并分享见解和观点。…
- 评论
- 关注