一季度全国城镇新增就业297万人
2023年04月25日07:58 | 来源：经济日报
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人力资源和社会保障部24日举办的一季度新闻发布会披露，今年一季度全国城镇新增就业297万人，3月份全国城镇调查失业率5.3%，3月底脱贫人口务工规模3074万人，就业局势保持总体稳定。
人力资源和社会保障部就业促进司副司长陈勇嘉介绍，下一步，将优化调整阶段性稳就业政策，实施稳岗支持和扩岗激励措施，通过扩大有效需求、提振市场信心、稳定企业经营，带动更多就业。同时，聚焦劳动者创业需求，落实创业担保贷款及贴息政策，简化担保手续，发挥创业带动就业倍增效应。
人力资源市场对促进就业创业、优化人才配置具有重要作用。2022年底，全国已有各类人力资源服务机构6.3万家，从业人员104万人，年营业收入2.5万亿元，全年共为3亿人次劳动者和5268万家次用人单位提供了专业服务。人力资源和社会保障部人力资源流动管理司副司长孙晓丽表示，将深化“放管服”改革，规范实施人力资源服务许可告知承诺制，建立探索人力资源市场信用管理等新型监管模式，完善诚信激励和失信惩戒机制，深入开展清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动，打击各类违法违规行为，更好维护劳动者合法权益。
据悉，人社部正在实施数字技术工程师培育项目，重点围绕智能制造、大数据、区块链、集成电路等数字技术领域的新职业，探索建立数字技术工程师认证制度，每年培养培训数字技术技能人员8万人左右。人力资源和社会保障部专业技术人员管理司司长李金生介绍：“现在已初步搭建起了项目框架的政策体系、组织体系、标准体系、培训体系和评价体系。将把握数字技术工程师成长规律，制定颁布国家职业标准，组织开发新职业培训教程，实施规范化培训、社会化评价，从而吸引更多青年学习数字技术、从事数字职业。”（敖蓉）
(责编：王仁宏、陈键)
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