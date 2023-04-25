记者从24日在安徽合肥举行的2023年“中国航天日”主场活动启动仪式上获悉，鹊桥二号中继星计划于2024年发射。

作为探月四期公共中继星平台，鹊桥二号中继星将为嫦娥四号、六号、七号、八号任务提供中继通信服务。

安徽省委常委、常务副省长费高云在仪式上宣布，计划搭载鹊桥二号中继星任务发射的两颗鹊桥通导技术试验卫星，分别正式命名为“天都一号”“天都二号”。

天都一号、二号由深空探测实验室牵头研制，重量分别为61千克和15千克，拟于2024年与鹊桥二号中继星任务发射，择机分离后，采用星地激光测距、星间微波测距方式开展环月轨道高精度定轨等技术验证，为未来鹊桥通导遥星座系统论证实施提供设计参考。

天都一号、二号命名源自安徽黄山主峰“天都峰”，寓意我国深空探测事业扎根江淮大地，不断向更高更远的深空迈进。（记者付毅飞）

(责编：王仁宏、陈键)

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