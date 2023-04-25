一季度经济数据发布后，4.5%的GDP增幅，成为线上线下、国内国外关注的焦点。这个被赋予“企稳回升、开局良好”内涵的数字背后，包含着哪些真金白银？从速度、结构、预期三个维度审视，这个数字着实不简单！

4.5%是一个什么样的速度？

今年全国两会上，我国把经济增长的预期目标，确定为5%左右。4.5%，处于增长的合理区间。

有数为证：2022年至今，我国的季度GDP同比增速分别为4.8%、0.4%、3.9%、2.9%和4.5%，一季度GDP增速达到了2022年二季度以来最高水平。

还要看到，4.5%是在1月份疫情高峰和2月份春节长假的背景下取得的。直到进入3月份，各项指标才大幅回暖。前海开源基金首席经济学家杨德龙说：“一季度GDP接近全年5%左右的目标，说明疫情防控较快平稳转段，经济复苏势头进一步确立。”

上海交通大学上海高级金融学院党委书记朱启贵说， 4.5%的增速，是在120多万亿元巨大体量基础上的增长，每增长一个百分点对应的绝对量巨大。这充分表明，我国经济企稳回升，正在朝着高质量发展的方向稳步迈进。

从空间轴上看：

4月10日，世界银行预计，美国经济增速将从2022年的2.1%放缓至1.2%。而国际货币基金组织4月14日预计，今年欧洲发达经济体经济增速将从2022年的3.6%降至0.7%。

世行预计，今年全球经济增速将从2022年的3.1%降至2%，全球经济整体疲软，但中国将是例外，预计2023年中国国内生产总值增速超过5%。

4.5%的数据发布后，多数西方媒体都罕见地给出了相对积极的评价，“复苏”“反弹”“超出预期”成为使用最多的字眼。

摩根士丹利中国首席经济学家邢自强认为，在一季度的恢复之后，今年全年中国经济对全球经济增长的贡献率有望超过40%，2023年将是中国和亚洲经济跑赢、引领全球的过程。

而彭博社报4月17日的报道称，根据国际货币基金组织的数据，中国将成为未来五年全球经济增长的最大驱动力，对世界经济增长的贡献份额将达美国的两倍。

为什么说4.5%表示“企稳回升、开局良好”？因为它不光体现在速度的合理增长上，更体现在结构的持续优化上。一季度，我国经济运行就鲜明地体现了有效统筹质的有效提升和量的合理增长。

——消费唱“主角”。热门餐厅等位超千桌、各大景区“人从众”、各地“夜经济”火爆……复苏背后，消费成为拉动增长的主要动力，一季度最终消费支出对经济增长贡献率高达66.6%。

临近“五一”小长假，各大出行电商平台上已是一票难求。从出圈的淄博“烧烤专列”、满员的陕西“油菜花专列”，到西南各地的“熊猫专列”，亿万消费者蓄势待发，瞄准全国各地热门景点。

携程大交通市场搜索指数显示，今年五一假期的境内机票搜索热度超过去年同期290%以上，恢复至2019年同期的110%；住宿行业的火爆程度更是远超预期，“五一黄金周”境内酒店市场搜索热度已达去年同期的9倍以上，较2019年同期增长近200%。

——新动能“发力”。一季度，高技术产业投资同比增长16%，明显快于整体投资增速。新能源汽车、太阳能电池等绿色低碳产品产量分别增长22.5%、53.2%。

正在举行的2023上海车展上，新能源汽车成为绝对主角。比亚迪旗下高端新能源汽车品牌仰望展台的一位工作人员说：“需要排队半小时才能进入。”

——外贸在回暖。一季度我国货物贸易进出口总值9.89万亿元，同比增长4.8%。从1月同比下降7%、2月同比增长8%，再到3月同比增长15.5%，实现由负转正、逐月向好。

浙江义乌市欧驰进出口有限公司总经理刘名洋说，在手订单已经排到6月以后，新订单还在不断增加。“欧洲客户催着我们发货，要求将交货期由45天缩短至20天。”

“从一季度经济运行看，不论是规模、速度，还是结构、质量，我国经济都显示出供需两旺、发展良好的势头。”朱启贵说。

一季度数据显示了我国经济稳定复苏的态势，为实现全年5%左右的目标打下了坚实基础。

消费市场“热”起来，交通物流“跑”起来，资金活水“流”起来……

消费“暖”、投资“稳”、外贸“韧”，“三驾马车”动力正在增强；经济增速平稳、物价温和上涨、就业逐月向好、国际收支保持基本平衡，“宏观四角”平稳运行……

稳定的发展预期，成为我国经济整体好转的重要支撑。

4月19日，在河北双滦一家钒钛新材料企业冷轧产品车间，工人在吊装冷轧镀锌板。新华社发（王立群 摄）

今年以来，制造业采购经理指数连续3个月位于景气区间，非制造业商务活动指数连续3个月回升；中国人民银行问卷调查显示，一季度，企业家宏观经济热度指数为33.8%，比上季上升10.3个百分点。

作为经济先行指标的金融数据，一季度信贷、社融超预期增长，居民储蓄与企业存款增长较快，为二三季度消费增长与企业投资扩张提供了较为充足的资金准备。

全球投资者也用真金白银为中国经济投下“信心”一票：今年一季度，北向资金累计净买入1859.88亿元，是去年全年900.2亿元的两倍多。

最近，多家国际投行纷纷上调中国全年GDP增速预测：花旗集团从5.7%上调至6.1%，摩根大通公司从6%上调至6.4%，高盛公司从5.5%上调至6%，瑞银集团则从5.4%上调至5.7%。

植信投资首席经济学家兼研究院院长连平说，当前经济增长内生动能较强，由于去年基数较低，在相关政策的有力推动下，未来三个季度的经济增长仍存在超预期修复的空间。

专家认为，虽然国际环境仍然复杂多变，国内需求不足制约明显，经济回升基础尚不牢固，但随着各地各部门多项政策措施效应逐步传导和释放，积极因素累积增多，在全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，实现高质量发展的道路上，我国经济将持续好转，数据有望进一步改善。

策划：李俊

监制：常爱玲 齐慧杰 周宁 令伟家

统筹：于卫亚 何欣荣

终审：张越 康丽琳 杨侠 何莉

文字：令伟家 桑彤

编辑：缪异星 黄南希 马知遥

海报设计：潘红宇

(责编：王仁宏、陈键)

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