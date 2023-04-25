杭州灵伴科技：弥补技能鸿沟 超级工人引领智能化革命
4月23日，由工信部技术发展司、工业文化发展中心指导，工业元宇宙协同发展组织主办的产业大会在京隆重举行，多位政府领导、专家学者、行业翘楚以及企业代表齐聚一堂，碰撞思想火花、启迪灵感智慧，共同探索新技术与新场景、新业态、新价值的有机融合，携手推动工业元宇宙基础高级化、产业链现代化。
作为元宇宙产业的关键一环，工业元宇宙是元宇宙在工业领域的重要应用与发展，目前正在加速落地融合。推动工业元宇宙产业创新集群发展，离不开优秀企业的加持。会上，杭州灵伴科技成为工业元宇宙协同发展组织成员单位，携手各行各业共同赋能产业智能化转型升级。公开信息显示，工业元宇宙协同发展组织是由工信部工业文化发展中心牵头，联合工业元宇宙领域的社会团体及行业龙头骨干企业共同发起成立，致力于推进我国工业元宇宙事业发展。
大会“尖峰对话”环节，围绕“工业元宇宙赋能高质量发展”话题，杭州灵伴科技联合创始人向文杰给出了独特见解。
向文杰表示，“工业元宇宙以‘数据驱动、泛在智能’为基础构建新型工业基础设施，通过对复杂工业场景的全域感知、孪生建模和深度仿真，实现对工业系统和生产过程对全要素协同管控和全局优化运行，形成人际协同、虚实互控、数字融合的全新生产模式，赋能产业链、价值链、生态链升级重构，赋能制造强国建设、数字中国建设”。
经过数年发展，工业元宇宙日趋走向成熟、市场空间不断变大。向文杰认为，“工业元宇宙的核心价值是关注人的发展。”“元宇宙时代，工人进化是核心，也是未来。运用AR等元宇宙关键技术，武装一线工人，让其看到本应看到的，真正成为超级工人，使其具备更强的能力、解决更多的问题、拥有更大的成就，从而引领智能化革命。”
据悉，杭州灵伴科技作为工业元宇宙领航者，着力推动工业元宇宙的技术储备、标准研制、应用培育和生态构建全方位健康发展。目前，杭州灵伴科技构建了5G+AR+AI元宇宙全栈生态体系，自主研发了一体式工业防爆AR眼镜X-Craft以及Glass2，为电力电网、油气石化以及智能制造等国之重器行业提供数字化转型升级服务，切实释放人的价值，汇聚更多超级工人。
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