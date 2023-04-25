今年4月24日

是第八个中国航天日

在“中国航天日”主场活动启动仪式上

国家航天局和中国科学院

联合发布了

中国首次火星探测火星全球影像图

东西半球正射投影图（国家航天局提供）

我国首次火星探测任务——天问一号

获取的包括影像图在内的

一批科学探测数据

将为人类深入认知火星作出中国贡献

“神舟”往返、“天宫”建成

“嫦娥”探月、“天问”探火……

近年来，我国航天事业加速推进

我们将华夏神话变成现实

让中国红闪耀宇宙深处

更把中国式的浪漫“写入”太空……

祝融号每前进一米，

就会在地表刻下两个“中”字！

2020年7月23日

天问一号探测器成功发射

经历202天的奔火飞行

成功进入环火轨道

2021年5月15日

着陆巡视器降落在目标着陆点

祝融号火星车开展巡视探测

“祝融号”火星车与着陆平台合影。

祝融是中国上古神话中的火神

首辆火星车命名为“祝融”

寓意点燃我国星际探测的火种

在遥远的火星

祝融号火星车每前进一米

就会在地表刻下两个“中”字

这个独特又浪漫的“脚印”

源于科研人员的精心设计：

祝融号两个后轮上带有“中”字

行驶时会留下印记

根据字间距

他们可判断火星车是否出现打滑等风险

随着祝融号的行进

火星上已留数千个“中”

鞋底都藏着“秘密”！

他们举手投足间皆是中国范儿！

他们是“太空书法家”

在云霄之外，笔墨行云流水

执行“神十二”任务期间

刘伯明用毛笔写下大大的“理想”

今年春节

“神十五”乘组费俊龙、张陆、邓清明

合写了一副春联

挂起中国结，大年三十的饺子也不能少

他们是“太空民乐家”

万米高空奏响传统乐器

在“神十”飞行期间

航天员张晓光曾举行“音乐会”

将美妙的笛声带上太空

“神十三”乘组进入太空

航天员们的乐器更加多样

王亚平轻抚古筝

一曲《茉莉花》宛转悠扬

叶光富手执葫芦丝

将《月光下的凤尾竹》的旋律洒满天宫

此外，航天员们

还将传统手工艺扎染带上太空

在失重条件下泡茶饮茶

闲暇时打太极强身健体

就连航天员的舱内用鞋

鞋底还藏着一个小秘密：

这双鞋柔软、轻便，鞋底镂空

图案设计源于“九天揽月”的篆书汉字

外圈环绕的是周天星宿

把想象变成现实

这些名字是属于中国人的独有浪漫！

对于广袤宇宙

中国古人有过无数浪漫想象

而今再抬头

那些闪闪发光的名字

已将远古神话一一照进现实

“神舟”飞天

1994年

“神舟”从众多方案中脱颖而出

成为中国自主制造的载人飞船的名字

2022年11月29日，搭载神舟十五号载人飞船的长征二号F遥十五运载火箭在酒泉卫星发射中心发射升空。

“天宫”之家

2013年10月

中国载人空间站被命名为“天宫”

货运飞船被命名为“天舟”

中国人在自己的“太空家园”首次“太空会师”，留下了一张足以载入史册的太空合影。

“嫦娥”奔月

2004年1月23日

国务院批准绕月探测工程立项

2月25日

绕月探测工程被命名为“嫦娥工程”

玉兔二号巡视器全景相机对嫦娥四号着陆器成像。

“羲和”探日

2021年10月14日

我国成功发射首颗

太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”

我国太空探测迎来“探日”时代

中国“北斗”星光闪耀

2020年7月31日

北斗三号全球卫星导航系统

全面建成并开通服务

我国成为世界上第三个

拥有自主卫星导航系统的国家

北斗导航卫星全球组网示意图。

叩问苍穹 探索不停

星辰大海 征途无边

向步履不停的中国航天人

致敬！

（综合自新华社、央视新闻、国家航天局、中国政府网等）

(责编：卫嘉、白宇)

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