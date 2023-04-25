原标题：双汇参加第二十届中国国际肉类工业展览会

日前，由中国肉类协会联合世界肉类组织共同举办的第二十届中国国际肉类工业展览会在青岛举办。今年展会吸引了国内外众多企业参加，双汇作为中国肉类知名企业参展。

第二十届中国国际肉类工业展览会双汇展厅

参展覆盖畜禽生鲜肉产品、畜禽肉深加工肉制品、预制调理肉制品、进出口肉类产品、肉类加工食品配料、畜禽屠宰及深加工设备、肉类行业无害化处理、绿色环保与资源综合利用技术与设备、数智化装备与技术等方面。

近年来，面对日益增长的消费需求及消费场景的多元化发展，中国肉类行业不断加速创新升级步伐，以双汇为代表的肉类行业龙头，全力推进产业技术升级，积极实施产业链不同环节的自动化、数字化、智能化升级改造，通过延伸产业链、提升价值链、打造供应链，提高企业竞争力，为肉类产业发展树标赋能。

双汇多款产品亮相展会

双汇顺应消费潮流，加大技术革新，坚持品质高端化、口味差异化、品类多元化的产品开发方向，不断满足消费者的需求变化。围绕“实业+科技”战略，双汇大幅度增加研发投入，围绕一碗饭、一顿饭、一桌菜，加大产品研发和结构调整，满足新形势下消费新需求。

双汇旗下多款产品参加展会美食活动比赛

以消费者对美食生活的向往为奋斗目标，这是双汇所坚持的长期主义。未来，双汇将以更加饱满的创新热情，更加坚定的干事精神，持续为中国肉类行业高质量发展增势蓄能。

(责编：曹淼、李源)

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