人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

双汇参加第二十届中国国际肉类工业展览会

2023年04月25日08:35 | 来源：央广网
小字号

原标题：双汇参加第二十届中国国际肉类工业展览会

　　日前，由中国肉类协会联合世界肉类组织共同举办的第二十届中国国际肉类工业展览会在青岛举办。今年展会吸引了国内外众多企业参加，双汇作为中国肉类知名企业参展。

　　第二十届中国国际肉类工业展览会双汇展厅

　　参展覆盖畜禽生鲜肉产品、畜禽肉深加工肉制品、预制调理肉制品、进出口肉类产品、肉类加工食品配料、畜禽屠宰及深加工设备、肉类行业无害化处理、绿色环保与资源综合利用技术与设备、数智化装备与技术等方面。

　　近年来，面对日益增长的消费需求及消费场景的多元化发展，中国肉类行业不断加速创新升级步伐，以双汇为代表的肉类行业龙头，全力推进产业技术升级，积极实施产业链不同环节的自动化、数字化、智能化升级改造，通过延伸产业链、提升价值链、打造供应链，提高企业竞争力，为肉类产业发展树标赋能。

　　双汇多款产品亮相展会

　　双汇顺应消费潮流，加大技术革新，坚持品质高端化、口味差异化、品类多元化的产品开发方向，不断满足消费者的需求变化。围绕“实业+科技”战略，双汇大幅度增加研发投入，围绕一碗饭、一顿饭、一桌菜，加大产品研发和结构调整，满足新形势下消费新需求。

　　双汇旗下多款产品参加展会美食活动比赛

　　以消费者对美食生活的向往为奋斗目标，这是双汇所坚持的长期主义。未来，双汇将以更加饱满的创新热情，更加坚定的干事精神，持续为中国肉类行业高质量发展增势蓄能。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
第四届联合国世界数据论坛在杭州开幕
　　人民网杭州4月24日电 （记者杨曦）4月24日下午，由联合国主办，中国国家统计局、浙江省人民政府联合承办的第四届联合国世界数据论坛在杭州国际博览中心开幕。在当天举办的新闻发布会上，联合国主管经济和社会事务的副秘书长李军华，中国国家统计局副局长毛盛勇，联合国经济和社会事务部统计司司长斯特芬·施万斯特，浙江省政府常务副省长徐文光等嘉宾对论坛进行了介绍，并分享见解和观点。…
多方共促外贸稳增长：加大金融支持力度 推行多项便利化政策
　　人民网北京4月24日电 （记者杜燕飞）外贸进出口是拉动经济增长的重要引擎，也是观察中国经济的“晴雨表”。数据显示，今年一季度我国货物贸易进出口总值9.89万亿元人民币，同比增长4.8%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部