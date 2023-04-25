黄盛

保险资金助力新能源建设发展。 受访者供图

在经济社会的绿色转型发展之路上，保险资金这一金融活水正在汩汩流动。

战略投资西北电网核心支撑公司青海黄河上游水电、国家电投“零碳智慧名片”北京电力公司、华电集团旗下唯一新能源发展整合平台、中核集团旗下核心非核清洁能源平台......保险资金正加速向风电、水电、光伏、核电、传统能源节能改造等产业布局。

业内人士表示，作为资本市场的压舱石，保险资金尤其寿险资金，具有期限长、规模大、来源稳定的优势，在我国加速推进生产生活绿色转型的过程中，与我国重大基础设施、绿色能源、民生保障等国家战略领域的资金需求有着较高的契合程度，可以多措并举地发力去支持绿色发展和生态目标，继而为经济中长期发展注入更大活力。

绿色引擎：为能源绿色转型“赋能”

在湘、桂、粤三省交界的都庞、萌诸两岭余脉之间，喀斯特地貌带来了千姿百态的自然奇景。四面环山、中间低落的地理环境，给风光电站的建设创造了条件。

位于广西壮族自治区贺州市的富川风电站就建在这巧夺天工的峰峦之间。作为中核汇能旗下广西公司第一个综合性风光电站，富川风光电站由长春、长广、朝东、新造、石家五个风电场和龙湾、石家两家光伏电站组成，装机容量373000KW，并享受到了保险资金的“活水”浇灌。

中国人寿投资的中核汇能旗下广西贺州市富川风光电站。 受访者供图

2021年6月，中核集团启动中核汇能引战工作，通过交易所公开挂牌方式引入保险、产业等战略投资者。作为多元化社会资本中的一支重要力量，中国人寿保险资金活水成功注入，2022年，中国人寿资产管理公司发起设立的“中国人寿-中核1号股权投资计划”顺利完成募集发行，以20.53亿元战略增资中核汇能有限公司，成为中核汇能第一大战略投资者和第二大股东。募集资金将主要用于中核汇能光伏、风电等新能源发电项目的开发、建设等。

“绿色投资很重要的一个模式，就是首先精选交易对手，比如像中核汇能所在的中核集团，熟知产业经营风险，以及通过什么样的管理来控制风险，甚至出了风险以后如何处置，这是他们的优势。”中国人寿资产管理公司总裁助理刘凡向人民网财经表示：“再进一步就是精选核心优质资产和主动风险管理，像新能源底层的经营特征、现金流特征、稳定性和保险资金是天然匹配的，所以我们精选像中核汇能作为核心优质资产。”据了解，2022年中核汇能上网电量同比增长超过51%，相当于减少二氧化碳排放量1045万吨。

保险行业协会曾统计，从2018年到2020年，保险资金运用于绿色投资的存量从3954亿元增加至5615亿元，年均增长19.17%。随着2020年“双碳”目标提出，行业对绿色投资的积极性越来越强，倾斜也越来越多，据中国保险资产管理业协会数据统计显示，截至2022年底，保险资金债权投资计划、股权投资计划和保险私募基金支持绿色产业发展登记（注册）规模近1.2万亿元，相比较2020年，年均增速将近50%。“这个增速其实是远高于同期保险资金运用余额年均不到 10% 的增速。”中国人寿资产管理公司办公室副主任王宇龙向人民网财经解释：“所以通过这组数据对比，能看到保险资金绿色投资已经进入快车道。”据介绍，截至2023年一季度末，中国人寿绿色投资存量规模超4600亿元，其中资产管理公司绿色投资规模近3700亿元，包括绿色债券超2400亿元，绿色另类项目超1000亿元，对绿色企业股票持仓超160亿元。

绿色民生：为乡村振兴聚力

在革命老区村陕西省延长县郭旗村，当地567户脱贫户每年每户可从当地的光伏项目获得收益3000元，全周期增收金额合计将达到3402万元；在戈壁滩甘肃省高台县高崖子滩，光伏产业既变戈壁为资源，用阳光创财富，又充分发挥绿色生态新效益，防风固沙、改善了环境；在吉林省前郭县东三家子乡，依托牧区而建的光伏站形成“上能发电、下能养殖”的牧光互补模式，发展农村可再生能源的同时实现了土地的立体化增值利用，让光伏板下奏响了一曲田园牧歌……

在三个乡村实现产业振兴的过程中，光伏产业项目走出了一条“清洁产业+绿色生态”的发展道路。而在这些光伏项目高效运营的背后，保险资金成为不可忽视的重要力量。

2023年，中国人寿美丽乡村（丹江口）产业基金顺利完成对上述三个乡村光伏产业项目的投资工作，总投资规模7800万元。项目的成功落地，标志着国寿美丽乡村（丹江口）产业基金在加大对乡村产业支持力度方面取得阶段性成果。“保险资金风险偏好较低，投资产业应具备稳定性，而风电、光伏等绿色能源具有稳定性和确定性，现金流情况也很好，因此基于乡村振兴投资当地绿色能源项目，就能直接给老百姓带去稳定收入。”中国人寿资产管理公司副总裁赵峻表示，中国人寿正在努力把绿色投资和乡村振兴贯通起来。

除了国寿美丽乡村（丹江口）产业基金以绿色能源项目支持乡村振兴外，中国人寿与国家电投集团设立了四期清洁能源股权投资计划，目前已投资约140亿元，涵盖超百个清洁能源项目、总装机600万千瓦，其中包括内蒙古、重庆、贵州、黑龙江等省份多个乡镇风电和光伏发电清洁能源项目，有效带动乡村地区绿色能源的产业发展，助力当地生态环境改善和修复，提高土地的利用效能，还直接帮助当地的农户获得持续稳定的收入。

另据中国人寿资产管理公司创新投资事业部李清龙介绍，中国人寿保险资金的投资理念一是要坚持服务实体经济，在服务实体经济中寻找深挖投资机会；二是服务保险主业，推动投资、保险、银行三个板块的有效互动；三是坚持长期投资、价值投资和稳健投资，在有效控制风险的前提下，追求长期的、稳定的、合理的投资回报水平；四是要坚持支配引领，投资上以固息为主、权益为辅，做精固收、做优权益、做强另类；五是坚持风险管理；六是坚持服务以客户为中心，和投资方融资方案成为长期合作伙伴；七是坚持科技引领，通过强化科技赋能，全面提升业务能力。

(责编：王震、吕骞)

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