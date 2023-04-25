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中国星辰｜“摘星星的妈妈”来了！

2023年04月25日13:05 | 来源：合肥晚报
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刚刚

第八个“中国航天日”

主场重要活动——

“中国航天公益形象大使”

进校园活动

在合肥市第六中学菱湖校区举办

中国航天公益形象大使

最美太空教师王亚平

来到了同学们中间

在活动现场

王亚平围绕“太空梦想之旅”

与合肥市第六中学广大师生

分享航天相关故事

在讲座中

王亚平回忆了自己

经过刻苦学习和辛勤训练

一步步从飞行员到航天员的

成长经历

王亚平向同学们介绍了

我国空间站的建设情况

并揭秘了在空间站失重环境下

奇妙的生活日常

作为太空教师

王亚平带领大家

回顾了自己的三次太空授课过程

分享了太空授课背后的感悟

讲座期间

王亚平还和同学们热情互动

随机提问了相关航天问题

讲座结束后

3名学生代表

分别向王亚平提问了

自己感兴趣的航天问题

结合自己担任航天员的经历

王亚平一一回答了大家的提问

并给同学们赠送了纪念品

为了更直观地对比空地差异

王亚平带领同学们

重做了一遍 “冰球实验”

在太空站微重力环境中

晶体不受容器的限制

可以悬浮在半空中“自由生长”

结成一个温热的“冰球”

而在地球上的实验

会随着容器形状的不同而不同

王亚平演示了

不同形状的容器里面

出现的结晶情况

实验结束后

王亚平亲切地鼓励同学们

希望大家

未来都能去太空“出趟差”

到空间站里亲自试一试

王亚平是中国人民解放军航天员大队特级航天员，中国首位“太空教师”，曾先后在“天宫一号”和“天宫空间站”进行三次太空授课。此外，王亚平还是中国首位进驻空间站、首位出舱活动的女航天员，曾被中共中央、国务院、中央军委授予“英雄航天员”荣誉称号，先后荣获三级、二级航天功勋奖章。

本次活动由国家航天局新闻宣传办公室、安徽省教育厅主办，合肥第六中学协办，旨在青少年群体中更广泛传播载人航天知识，宣扬载人航天精神，通过近距离感受航天魅力，充分激发青少年对于载人航天的兴趣和爱好，鼓励广大青少年传承载人航天精神、培养创新能力，怀着一个好奇与探索的心“格物致知，叩问苍穹”。

(责编：卫嘉、白宇)
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