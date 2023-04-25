原标题：抖音上线原创保护中心 单月受理网络侵权举报2.5万件

4月24日，抖音举办“原创保护开放日”。开放日上，抖音表示，为了更好地保护平台广大创作者的权益，持续打击侵权等行为，平台正式上线“原创保护中心”，推出包括一键监测举报等四项新措施。2023年3月，平台就累计受理了网络侵权举报2.5万件，处置违法违规账号1430个。

开放日上，学界专家、平台创作者、媒体以及抖音等各方围绕“保护创作者权益”的主题，就治理痛点和应对经验展开交流，共同探讨如何面对“AI创作”带来的新型侵权等问题。

9种行为可能被判侵权

开放日上，抖音首先介绍了9种侵犯他人著作权和人身权的行为，以及平台的判定标准。“我们把侵犯他人著作权的行为拆分成了搬运、抄袭这两类场景”，抖音安全产品经理马克介绍，具体表现形式包括了视频盗用他人原创作品、视频抄袭他人原创内容或构思等行为。

为了精准识别与治理，抖音又将上述两类侵权场景进一步拆分，如搬运就被细化为“完全搬运视频”“盗用片段做剪辑”“冒充他人账号”三种。马克以“盗用片段做剪辑”为例，在一些商品介绍视频中，有个别账号并未获得授权，擅自使用他人原创内容制作混剪视频，宣传产品，“上述行为，平台会认定为侵犯著作权且严格治理。”

另外，发布侮辱谩骂、泄露隐私、滥用他人肖像等现象的视频，同样会因侵犯他人人身权利而被处置。

抖音原创保护中心正式上线

开放日上，抖音宣布，升级原有的原创者联盟，正式上线抖音原创保护中心，为创作者带来包括“治理仿冒”在内的更多服务。“创作者维权时的一大痛点，就是自身视频被搬运”，抖音内容产品经理陈曙介绍。另外，原创保护中心还推出了“原创作者认证”“授权管理”等服务。

为了方便广大用户通过举报维护自身权益，新的原创保护中心上线后，一方面，抖音搭建了侵权举报快速入口，创作者通过在抖音app内搜索侵权举报，即可发现入口卡片，并能基于浏览记录快速定位并发起举报；另一方面，创作者可勾选被搬运视频并一键发起举报，避免被侵权内容定位难、举报难的问题。同时，平台还梳理出常见的侵权行为，例如“肖像露出”“侮辱谩骂”“搬运、抄袭”等，以简单直接的文案指引创作者维权。

除了简化举报流程，陈曙强调，抖音还非常重视侵权举报的反馈时效。目前，抖音已将通过页面入口举报的平均反馈时效，从7个工作日提升至24小时。同时抖音也定期通过抖音黑板报等形式，对外公布对侵权情况的治理，如日前，平台就公布2023年3月“累计受理了网络侵权举报2.5万件，处置违法违规账号1430个。”

原创保护面临“AI创作”侵权等新挑战

虽然采取了多项措施，但治理侵权仍有挑战。抖音坦言，单个平台治理中，存在着杜绝难、识别难、权属认定难等问题，也面临“AI创作侵权”等新挑战。

抖音生态产品经理王宏峻表示，判定侵权时，“刻意搬运”和“二次创作”的边界往往难以清晰界定，“究竟是简单搬运的‘低级加工’，还是二次创作时的‘高级加工’，行业并没有统一的标准”。另外，有些侵权行为是从其他平台搬运内容，匹配和识别难度会更高。

随着AI技术的成熟与普及，“随之而来的版权归属等问题将会带来更大的挑战”，上述负责人举例说，一方面AI训练时所需的大量数据本身会存在侵犯他人版权的可能性；另一方面AI并非自然人，是否仍享有传统意义上只有“人”才能享有的著作权尚无定论，比如2022年美国版权局曾拒绝为AI生成的艺术品提供版权保护。

面对海量的短视频内容，如何既能提升原创保护，又能避免误伤，“是一个巨大的挑战”，抖音相关人士表示，“但无论如何，平台都会持续努力。”

“治理侵权，保护原创，单个平台的作用终归有限”，中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍表示，“保护原创、治理侵权，需要各个平台、创作者、用户等全行业共同发力。”（刘锐）

(责编：曹淼、李源)

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