人民网北京4月25日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，24日，在深圳举行的“湾区标准”公布仪式上，粤港澳首次共同公布110项“湾区标准”。

市场监管总局党组成员、副局长，国家标准委主任田世宏表示，充分发挥标准化协商一致合作共赢的作用，打造以共通标准助力区域协调发展的典范；充分发挥标准化追求最优秩序和最佳效益的作用，打造以高标准促进高质量发展的典范；充分发挥标准化联通世界促进发展的作用，打造稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放的典范。

据了解，本次公布的“湾区标准”涉及食品安全、区域特色食品、家用设备、特种设备、机动车服务、养老服务、婴幼儿服务、溯源体系等多个领域。

近日发布的《中国标准化发展年度报告（2022年）》显示，截至2022年底，我国发布国家标准43027项，共批准设立73类行业标准，备案行业标准共78431项；备案地方标准共61969项；社会团体在全国团体标准信息平台上累计公布51078项团体标准；共有402284家企业通过企业标准信息公共服务平台自我声明公开标准2621816项，涵盖4358182种产品。标准作为经济活动和社会发展的重要技术支撑，与各行各业深度融合，在引领产品质量提升、促进产业高质量发展方面发挥了重要作用。

相关专家表示，越来越多的“湾区标准”公布，将进一步推动粤港澳在相关领域的合作共赢，提升大湾区市场一体化水平，对粤港澳大湾区经济社会发展起到促进作用。

(责编：罗知之、吕骞)

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