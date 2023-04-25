人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

市场监管总局：粤港澳首次共同公布110项“湾区标准”

2023年04月25日17:17 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月25日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，24日，在深圳举行的“湾区标准”公布仪式上，粤港澳首次共同公布110项“湾区标准”。

市场监管总局党组成员、副局长，国家标准委主任田世宏表示，充分发挥标准化协商一致合作共赢的作用，打造以共通标准助力区域协调发展的典范；充分发挥标准化追求最优秩序和最佳效益的作用，打造以高标准促进高质量发展的典范；充分发挥标准化联通世界促进发展的作用，打造稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放的典范。

据了解，本次公布的“湾区标准”涉及食品安全、区域特色食品、家用设备、特种设备、机动车服务、养老服务、婴幼儿服务、溯源体系等多个领域。

近日发布的《中国标准化发展年度报告（2022年）》显示，截至2022年底，我国发布国家标准43027项，共批准设立73类行业标准，备案行业标准共78431项；备案地方标准共61969项；社会团体在全国团体标准信息平台上累计公布51078项团体标准；共有402284家企业通过企业标准信息公共服务平台自我声明公开标准2621816项，涵盖4358182种产品。标准作为经济活动和社会发展的重要技术支撑，与各行各业深度融合，在引领产品质量提升、促进产业高质量发展方面发挥了重要作用。

相关专家表示，越来越多的“湾区标准”公布，将进一步推动粤港澳在相关领域的合作共赢，提升大湾区市场一体化水平，对粤港澳大湾区经济社会发展起到促进作用。

(责编：罗知之、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
市场监管总局：粤港澳首次共同公布110项“湾区标准”
　　人民网北京4月25日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，24日，在深圳举行的“湾区标准”公布仪式上，粤港澳首次共同公布110项“湾区标准”。 市场监管总局党组成员、副局长，国家标准委主任田世宏表示，充分发挥标准化协商一致合作共赢的作用，打造以共通标准助力区域协调发展的典范；充分发挥标准化追求最优秩序和最佳效益的作用，打造以高标准促进高质量发展的典范；充分发挥标准化联通世界促进发展的作用，打造稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放的典范。…
视频｜数据治理·网上群众工作新路径论坛在南京举行
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部