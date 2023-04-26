原标题：助力培养ICT“塔尖”人才，达内教育连获华为两项大奖

近日，在2023年华为北京政企合作伙伴大会暨颁奖典礼上，达内教育获评华为“人才生态发展奖”。达内教育是华为ICT人才生态的重要参与者，积极承担着培养数字化时代的新型ICT人才的重任，共建良性可持续的人才生态。

此前，在华为中国政企伙伴联盟年会上，达内教育还斩获了华为“2022年十佳HALP”称号。

合作五年，达内获五大方向华为认证授权

“几年来，我们与华为合作的过程，也是在践行‘以就业为目标’的初心，为全产业培养与输送合格的ICT人才，哪里有IT企业，哪里就有达内学员。”达内IT教育集团创始人、董事长韩少云表示。

在技术岗位求职中，能够通过华为认证的候选人，也代表着自身的技术实力得到了行业认可，更有资格获得面试、入职、转岗和加薪的机会。

就业是衡量职业教育的标准之一，成立20年以来，达内教育也在尝试不断扩充课程类型，提升课程服务质量，为年轻人更快、更好就业加码。自2018年成为华为培训与认证合作伙伴（HALP)以来，截至目前，达内已经获得六项华为认证课程授权，包括华为数通HCIP、华为数通HCIE、华为云计算HCIE、华为人工智能HCIP、华为高斯数据库HCIA、华为鸿蒙HCIP。

HALP(Huawei Authorized Learning Partner)，是经华为公司严格评估、授权，接受华为公司监督和管理，面向公众提供华为授权培训项目，与华为一起致力于ICT人才培养事业的专业社会培训机构。获得华为“2022年十佳HALP”称号，也是对达内五年来持续为行业培养数字化高技能人才的认可。

据悉，华为不仅是达内的战略合作伙伴，也是其企业人才生态联盟的成员之一。每年，都有诸多达内学员进入华为就职，仅在2023年3月，就有2名达内学员成功入职华为北京、江苏公司。

韩少云表示：“像华为这样的名企最懂产业需求与职业标准，达内的教研内容从产业中来，而达内的教学成果，也就是学员，也终将回归产业。”

高通过率！达内培养ICT“塔尖”人才

根据欧盟委员会相关统计，眼下，ICT行业占全球总研发投入的41.5%，是研发费用支出的第一大行业，这也催生了大量ICT人才需求。人社部数据显示，到2025年我国云计算人才仍将有近150万的缺口，网络安全人才有近300万缺口。

目前，ICT行业急需更多可以提供端到端解决方案的咨询专家、致力于ICT基础技术国产化的高层次人才、ICT运维服务专家及网络信息安全专家。此外，传统行业、政企市场在云计算及网络安全服务的推动下，也在关注ICT技能的缺口，吸纳复合型人才，或者进行现有人员的技能升级。

在此次华为北京政企合作伙伴大会，其相关负责人表示，ICT人才的培养不可能仅依靠一两家企业，最重要的是联合伙伴的力量，持续、规模地进行人才培养和输出。达内教育深谙IT人才培养之道，输送行业需要、市场紧缺、胜任岗位的复合型、应用型人才是达内的目标，与华为的战略合作已长达五年。

在达内看来，有价值的ICT技能培训并非是简单的用“人才数量”填补产业所需的岗位缺口，而是用“人才质量”确保产业发展的技术缺口，要培养ICT的全面手。尤其对于政企市场而言，人才的技术技能、项目经验、职业素养缺一不可，而达内教育在培训经验、服务质量、师资力量、资源投入、教学模式、职业规划等方面，都领先行业水平。

为了让学员的专业技能符合产业需求，达内投入大量资源，采购华为实验设备，将硬件实操融入课程中，打造真实的实战环境，让课程理论与应用实践相结合，避免学习与项目割裂。此外，华为认证课程的讲师、答疑老师，均持有HCIE高级认证，能够帮助学员理清学习脉络，提供陪伴式学习服务，向华为技术专家顺利进阶。

在2023年一季度，就有五名达内学员顺利通过了华为云计算HCIE认证。据悉这是华为认证体系中含金量最高、难度最高的考试，对于在华为生态企业就职的职场人而言，这是职场加薪晋升的必备条件。

考下HCIE云计算证书的达内学员，能够适应多个方向的岗位需求，比如管理岗位，任IT 主管、项目经理；工程技术岗位，包括云计算工程师、系统工程师、软件工程师和数据工程师等；运行维护岗，诸如数据库管理员、系统管理员、服务器管理员等。

“没有数字人才，就没有智能未来”。面向未来，达内教育还将继续携手华为，一起建立开放、有序、健康、有竞争力的合作体系，以及阳光、稳定、互信、共赢的合作氛围，贡献ICT人才生态建设最佳实践，继续传递人才生态理念，繁荣ICT人才生态，共创行业新价值。

(责编：曹淼、李源)

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