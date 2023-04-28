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老口岸焕发活力 新消费悄入边城

王绍绍
2023年04月28日13:41 | 来源：人民网
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群山之中，公路蜿蜒而过，青山环抱中民宿错落有致。在这个边境小城里，数字经济正在悄然发展。

磨憨当地的民宿。

位于云南省最南部的磨憨，地理位置特殊，是一带一路的重要贸易口岸，中老铁路经由这里直通老挝万象，公路南抵泰国曼谷，是中老两国最大陆路口岸。

2022年5月，昆明正式托管磨憨，成为全国唯一拥有“边境线和边境口岸”的省会城市。随着我国“一带一路”以及新一轮对外开放战略的推进，口岸城市已经成为对接国际市场的门户窗口。2021年12月，中老铁路昆明至磨憨、万象至磨丁间分段开行旅客列车，并开行了跨境货物列车。今年4月13日，中老铁路从中国昆明南站、老挝万象站双向对开国际旅客列车，两地乘火车可当日通达。

磨憨出入境边防检查站数据显示，自4月13日首列中老铁路国际旅客列车开行以来，截至19日，磨憨站共计查验出入境国际旅客列车14列次，验放出入境旅客2597人次，其中，出境旅客1154人次，入境旅客1443人次，满足了旅客的出行需求。

磨憨口岸新货运通道前，货运卡车排起长龙。

继昆明托管磨憨、中老铁路通车之后，磨憨的游客人数骤增，贸易日益繁忙，这无疑带动了当地消费提质升级。

近年来，数字经济正悄然改变着这个边境小城。口岸城市数字基础设施逐步完善，数字经济催生出新的消费业态，进一步促进了边境贸易的发展。

在磨憨，互联网外卖、即时零售、社区团购、高品质民宿等消费新业态也如雨后春笋般涌起。

“之前，磨憨的外卖还处于最原始的形态，我们没有途径去展示菜品，只能靠自己去发放卡片，到处留电话，非常不方便。每单外卖都需要自己去配送，在堂食高峰时根本顾不过来，单独找人送又会增加成本。”磨憨一家农家菜的店主韩锋介绍，外卖站点设立后有了专送骑手，这样一来，商家不仅可以专心做好店里的生意，也能将商品更快送达到顾客手里。

在这里，配套设施日渐完善，外卖与即时零售开始进入人们的日常生活。美团平台数据显示，自2022年12月中旬外卖站点建站以来，磨憨外卖配送订单量持续攀升，三月环比二月订单量增长超140%。即时零售的订单量也有所增长，三月环比二月的订单量超过40%。

这种新的消费业态，让当地人们的生活变得更加便利。“物流园的货车司机经常下单点外卖，但他们在口岸一旦排上队，就不能离开他的货车，有时候我们把商品送到收货地址之后，却发现对方去了别的货场取货，因此就要修改配送地址。哪怕再跑一趟，我也会把一口热饭送到他们手里。”当地送外卖的美团骑手李云福说，中老铁路通车以后，家乡正在发生翻天覆地的变化。

数字经济不断发展，源源不断的客流为当地的旅游业带来了可观的收益，也为经济增长提供了更广阔的空间。据了解，在五一期间，4月刚开行的“中国昆明-老挝万象”的国际旅客列车的火车票早已售罄。

“中老铁路开通以后，磨憨的客流量大幅增加，而我家也受益于乡发展，今年1月至3月的民宿营业额比以往都高，其中90%的客源来自互联网平台预订。”民宿店主朱家平表示，他为当地人提供了10余个就业岗位，每名员工每月能获得超过4000元的收入。

客流与订单持续增多，磨憨也在潜移默化中发生着变化。“现在马上要进入旅游旺季了，东南亚的水果即将上市，磨憨每天车水马龙，到处都是运送货物的车。”李云福说，他骑车走在磨憨街道上，经常能看到工地繁忙的样子，这里的变化日新月异。

云南省政协委员、民革云南省委会常委、云南大学国际关系研究院教授贺鉴表示，要打造“头部口岸”，应注重数字经济的建设，同时加强与周边国家的数字合作，与东盟国家开展跨境旅游业务合作。

“未来，也要发挥以口岸为枢纽的辐射平台作用，进一步探索‘口岸+枢纽+通道+平台+产业’协调联动模式，打造多元化跨境电商渠道体系，加快形成‘互市贸易+落地加工’‘互联网+边民互市’的创新发展模式。以口岸为窗口，逐步建立多维度、多层次辐射体系的口岸开放经济带。”贺鉴说。

(责编：罗知之、吕骞)
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